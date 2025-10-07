旅遊風格決定理財方式 凱基銀行限時高利存款年利率最高6%

迎接十月連假及年底旅遊旺季，民眾已摩拳擦掌準備旅遊計畫。凱基銀行表示，旅行不是只有花錢，如何讓旅行和理財結合，邊玩邊存錢？不妨可參考凱基銀行推出的限時高利存款活動，提供臺幣高利活存、美元高利定存與活存，及換匯優存等多項專案，美元定存最高可達年利率6%，活動期間至12月31日，讓不同旅行風格的客戶都能找到適合的理財選擇，達到財務目標同時滿足旅遊願望。

凱基銀行指出，不同的旅遊偏好，就像不同的理財習慣，每一種都有專屬的資金規劃。對於習慣參加旅行團，從機票、飯店到行程都有人安排這類重視效率的族群，推薦「美元高利定存」，年利率最高可達 6%，一次投入便能鎖定收益，就像交給導遊打理一切行程，省事又放心。

凱基銀行觀察，也有客戶喜歡深度旅遊，像是在京都待上一週、每天探訪不同小巷的咖啡店。這類族群的客戶往往更重視資金的靈活與續航，因此建議可選擇凱基銀行「臺幣高利活存」，年利率最高 2.2%，除了穩穩地把資金養大，其資金運用靈活的特性，也可隨時支應旅途中臨時新增的旅費、餐費或玩樂等費用。

針對喜愛自由行的客戶，凱基銀行建議選擇「美元活存」，年利率最高3.4%，門檻僅需1,000美元即可承作，直接以美元活存，進行海外消費、留學費用支付，可省去頻繁換匯的麻煩與時間，又能享有利率回饋，保有資金的流動性。

還有說走就走風格的客戶，可能晚上滑手機看到特價機票，隔天立刻訂房出發。凱基銀行表示，這種擁有冒險精神的客戶最適合搭配短天期的美元、日圓換匯優存，1個月定存年利率最高 6%，能隨匯率快速切換幣別，短時間內就享有優惠，及能透過外幣帳戶進行多樣化的海外投資。

凱基銀行表示，本次活動推出多元存款方案，皆須以新資金承作，無論新戶或既有客戶都能參與。從美元定存、美元活存，到臺幣活存與短期換匯優存，不同產品各具特色，客戶可以依照不同的理財需求，選擇需要的存款類型進行資產配置，穩健創造收益同時累積資產。