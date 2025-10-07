安泰銀行推數存新台幣雙利方案 3.6%活存＋1.5%定存助小資族靈活理財

因應年輕族群對理財起步需求的快速升溫，安泰銀行宣布推出兼顧彈性與穩健的數存新台幣雙利率方案。二大台幣存款活動接力加碼，透過 「安泰數位存款帳戶-新戶募集活動」，新戶只要開立數位帳戶並完成指定任務，即可享有 20 萬元內、兩個月年利率 3.6%活存專案，試算最高可獲得 1,200 元利息。

對初入職場的上班族、打工族與學生族而言，這筆額外的利息不僅是「第一桶金」的起點，更是讓儲蓄行動立即看得見成果的動力。安泰銀行指出， 根據本次新戶募集活動的內部統計，申辦客戶以 30 至 39 歲族群最多，72%以上具有大學以上學歷，顯示數位帳戶深受處於職場黃金階段的知識型年輕族群青睞。此外，指定任務方面，分別有 62%及 58%的新戶選擇 「不限金額完成一筆跨行轉帳交易」及「線上完成投資風險評估問券」，也反映出對金融服務的高度需求。

參加「安泰數位存款帳戶-新戶募集活動」客戶享有活存利息的即時回饋外，安泰銀行自 2025年 10 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止，再推出新台幣 1.5%、6 個月期的定存專案，提供客戶穩定報酬的選擇。活存具備高度靈活性，方便隨時進出；定存則能鎖定報酬、穩健累積。讓小資族在不同情境下都能找到合適的資金配置管道，可同時實現「彈性」與「穩健」之理財策略。

安泰銀行強調，數位帳戶的優勢在於「一次到位」的便利性。新戶開立數位帳戶後，即可同時擁有台幣、外幣與信託帳戶，簡化以往需要臨櫃辦理的繁瑣程序，更能透過行動 APP 進行儲蓄、換匯、投資、轉帳等多項操作，打造 24 小時不中斷的智慧理財生活圈。

安泰銀行致力於打造數位生活圈，推出下列多元的數位下單優惠：

1. 每週一、三「優匯日」享外幣優惠匯率，滿足旅遊換日幣、歐元、美元的需求。

2. 指定基金定期（不）定額享終身 0 申購手續費，協助新手投資輕鬆入門。

3. 小額債券與 ESG 綠色債券免申購手續費，讓投資同時兼顧收益與永續。

4. 帳戶綁定電子支付，更可享有額外優惠，將數位理財與日常消費緊密結合。

透過這些設計，數位帳戶不僅僅是「存錢的地方」，更是小資族跨足金融世界的起點，能在日常生活中累積財富，逐步建立全方位理財觀念。