「zingala銀角零卡」結盟綠界科技 打造完整彈性支付生態系

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
「zingala銀角零卡」與綠界科技聯手打造更完整的彈性支付生態系。圖為中租控股策略長廖英智（左）、綠界科技總經理劉士維（右）。中租控股／提供
中租控股（5871）旗下無卡分期領導品牌「zingala銀角零卡」，正式宣布與全台第三方支付龍頭綠界科技（6763）展開策略合作。雙方聯手打造更完整的彈性支付生態系，為消費者提供更靈活多元的付款選擇，進一步優化購物體驗。

中租控股策略長廖英智指出，「zingala銀角零卡」充分滿足消費者日常開銷支付，與高額支出的分期付款需求，藉由電商支付領導業者綠界科技所累積的厚植實力，進一步拓展應用場景，擴及更多產業領域，強強聯手，讓消費者在選購商品與服務時，維持資金的彈性運用，享有便利的分期付款機制。

綠界科技總經理劉士維表示，中租控股是台灣融資租賃業龍頭，而綠界科技擁有41萬以上商家，著墨技術研發與資安防護，為求提供更多元的金流服務，藉由雙方在金融科技領域互補優勢下，回應市場對彈性支付日益提升的需求，持續深化支付創新，共同打造一個更安全、便利、彈性的數位支付生態圈，推動電商市場邁向新一波成長。

深耕台灣市場超過25年的「zingala銀角零卡」，採用類似信用卡預授額度的創新模式，近年來成長顯著。截至2025年9月，會員人數已接近170萬，合作商家數突破4萬家，服務範圍橫跨電商平台、旅遊、百貨等多元領域。更與多家產業龍頭建立密切合作關係，包括momo購物網、新光三越、特力屋、易遊網及小北百貨等，奠定銀角零卡成為消費者心中最值得信賴的分期付款首選。

綠界科技專注於數位支付與金融科技服務，自1996年成立以來，多年來致力於打造「穩定、安全、便利」的金流平台，成功打造涵蓋線上金流、物流串接、電子發票、線下門市收款等多元應用場景，成為電商、新創品牌與中小型企業不可或缺的數位合作夥伴，更積極響應政府推動無現金社會政策，協助業者有效降低人力與營運成本，實現智慧支付轉型。

為慶祝雙方合作，特別推出限時優惠活動：即日起至2025年12月31日止，「zingala銀角零卡」新用戶單筆消費滿2,000元，即可享400元折扣；單筆滿15,000元，更可享1,000元優惠，還有機會參加抽獎活動，獲得豐富好禮。

消費 電商 中租

