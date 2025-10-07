遠東銀行董事長侯金英致敬會場 開放各界緬懷

為緬懷遠東商銀董事長侯金英惠澤金融界及對遠東商銀的卓著貢獻與風範行誼，遠東商銀總經理周添財特別指示於臺北市遠企中心設置致敬會場，並自10月7日起至10月9日連續三日開放，以供各界友人與遠東商銀同仁前往向侯董事長致上崇高的敬意與懷念。

遠東商銀董事長侯金英女士於10月3日早晨於家中安詳辭世，消息傳出之後，各界紛表哀悼與不捨。侯董事長望重金融界，所作育之英才遍及今日金融產官學界等要職，亦曾引領臺灣金融研訓院完成升級轉型，於2008年接任遠東商銀董事長至今，以誠信的治理信念帶領遠東商銀穩健成長，奠定堅實的根基與聲譽。

遠東商銀表示，前往致敬者可由遠企中心噴水池旁電扶梯進出，連絡事宜可洽電23765758遠東商銀行政管理處。遠東商銀向家屬致以誠摯的慰唁，並表示家屬另將擇日為侯董事長舉行告別式，邀請至親好友共同感念侯董事長睿智風華且圓融美滿的人生。