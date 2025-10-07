快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

遠東銀行董事長侯金英致敬會場 開放各界緬懷

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

為緬懷遠東商銀董事長侯金英惠澤金融界及對遠東商銀的卓著貢獻與風範行誼，遠東商銀總經理周添財特別指示於臺北市遠企中心設置致敬會場，並自10月7日起至10月9日連續三日開放，以供各界友人與遠東商銀同仁前往向侯董事長致上崇高的敬意與懷念。

遠東商銀董事長侯金英女士於10月3日早晨於家中安詳辭世，消息傳出之後，各界紛表哀悼與不捨。侯董事長望重金融界，所作育之英才遍及今日金融產官學界等要職，亦曾引領臺灣金融研訓院完成升級轉型，於2008年接任遠東商銀董事長至今，以誠信的治理信念帶領遠東商銀穩健成長，奠定堅實的根基與聲譽。

遠東商銀表示，前往致敬者可由遠企中心噴水池旁電扶梯進出，連絡事宜可洽電23765758遠東商銀行政管理處。遠東商銀向家屬致以誠摯的慰唁，並表示家屬另將擇日為侯董事長舉行告別式，邀請至親好友共同感念侯董事長睿智風華且圓融美滿的人生。

董事長 遠東商銀 總經理

延伸閱讀

長一樣？高鐵嘉義站、台南站像「複製貼上」原因曝 乘客驚呼：長知識

長輩就該被讓座有「教訓權」？她曝美國8旬嬤驚奇：一肩幫扛登機箱

遠東銀行公告現金增資已全數收足 合計可募得資金達53.4億元

聯國電扶梯故障 與白宮互相指責

相關新聞

高市早苗接任日本首相在即 日圓續貶恐向7月底低點150.71元邁進

匯市再度劇烈震盪，日圓兌美元再度貶破150大關，恐貶向前波7月底的低點150.71元兌1美元價位。市場普遍將此與日本即將...

安倍經濟學回歸？高市早苗當選使日圓貶破150 國銀這樣看日圓走勢

日本自民黨總裁由高市早苗當選，臺銀日圓兌新台幣的現金賣出價從3日的0.2095貶值到7日剩下0.2053，日圓兌美元7日...

三明治世代夾縫求生 「元元致富」投資型保單助攻家庭財務規劃

「三明治世代」肩負扶養雙親與撫育子女的雙重責任，雖然正值事業高峰期、收入相對穩定，但健康、體力與經濟壓力卻日益沉重。如何...

投資人需求旺盛 比特幣再創新高

全球市值最大加密貨幣比特幣昨天飆破12萬5000美元後，今天再創新高，一度升至12萬5835.92美元，持續受益於旺盛的...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。