快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

中國信託證券辦「今國光三」三年期有擔保 可轉換公司債今日開始投標

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券主辦今國光（6209）發行之三年期有擔保可轉換公司債「今國光三」（62093），採競價拍賣方式承銷，7日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為10月7日至10月9日共三個營業日，預計10月14日開標、10月23日於櫃買中心掛牌。

「今國光三」發行張數為4,500張，每張面額新臺幣10萬元，共計發行面額4.5億元，扣除法令規定承銷團應保留自行認購為675張，餘3,825張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率105%，轉換價格為38.6元，每人最高得標張數合計不超過382張。

今國光成立於1980年，主要營運項目為光學鏡片、光學鏡頭之製造及買賣，其產品運用包含物聯網鏡頭、車載鏡頭、遠紅外線鏡頭、鏡片加工及其他等，2024年度營收為新臺幣24.24億元，淨損為新臺幣1.30億元，EPS為-0.75元，2024年度營收占比約為物聯網鏡頭21%、車載鏡頭14%、遠紅外線鏡頭29%及D-SLR大口徑鏡片加工23%及其他13%。

近期今國光受惠產品應用端擴增及市場需求強勁，且專注紅外熱成像鏡頭產品並優化產品銷售結構，營運狀況已逐漸改善，其淨利隨營收成長逐步提升，今國光2025年上半年度營收為新臺幣15.21億元，較去年同期增加24.6%，淨利為新臺幣0.18億元，EPS為0.10元，已由虧轉盈，2025年截至8月營收為新臺幣20.61億元，較去年同期增加31.8%，未來將進軍AR智能眼鏡市場，並鎖定光學引擎（Light Engine）及波導（Waveguide）兩大技術，持續拓展新的營運動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模，未來，中國信託證券將繼續發掘優質企業，輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場，共創臺灣產業榮景。

今國光 光學鏡頭

延伸閱讀

今年是否再降息...聯準會分歧！辣媽：以目前狀態短期內公司債需求強勁

聯博00980D 布局中短期債

貿聯海外轉換公司債訂天價1423.5元 溢價3成

中信行動e-Cash APP金流防護再進化！首創企業智能防護網結合數位Token，雙重守護好安心

相關新聞

高市早苗接任日本首相在即 日圓續貶恐向7月底低點150.71元邁進

匯市再度劇烈震盪，日圓兌美元再度貶破150大關，恐貶向前波7月底的低點150.71元兌1美元價位。市場普遍將此與日本即將...

安倍經濟學回歸？高市早苗當選使日圓貶破150 國銀這樣看日圓走勢

日本自民黨總裁由高市早苗當選，臺銀日圓兌新台幣的現金賣出價從3日的0.2095貶值到7日剩下0.2053，日圓兌美元7日...

三明治世代夾縫求生 「元元致富」投資型保單助攻家庭財務規劃

「三明治世代」肩負扶養雙親與撫育子女的雙重責任，雖然正值事業高峰期、收入相對穩定，但健康、體力與經濟壓力卻日益沉重。如何...

投資人需求旺盛 比特幣再創新高

全球市值最大加密貨幣比特幣昨天飆破12萬5000美元後，今天再創新高，一度升至12萬5835.92美元，持續受益於旺盛的...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。