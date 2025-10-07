中國信託證券辦「今國光三」三年期有擔保 可轉換公司債今日開始投標

中國信託證券主辦今國光（6209）發行之三年期有擔保可轉換公司債「今國光三」（62093），採競價拍賣方式承銷，7日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為10月7日至10月9日共三個營業日，預計10月14日開標、10月23日於櫃買中心掛牌。

「今國光三」發行張數為4,500張，每張面額新臺幣10萬元，共計發行面額4.5億元，扣除法令規定承銷團應保留自行認購為675張，餘3,825張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率105%，轉換價格為38.6元，每人最高得標張數合計不超過382張。

今國光成立於1980年，主要營運項目為光學鏡片、光學鏡頭之製造及買賣，其產品運用包含物聯網鏡頭、車載鏡頭、遠紅外線鏡頭、鏡片加工及其他等，2024年度營收為新臺幣24.24億元，淨損為新臺幣1.30億元，EPS為-0.75元，2024年度營收占比約為物聯網鏡頭21%、車載鏡頭14%、遠紅外線鏡頭29%及D-SLR大口徑鏡片加工23%及其他13%。

近期今國光受惠產品應用端擴增及市場需求強勁，且專注紅外熱成像鏡頭產品並優化產品銷售結構，營運狀況已逐漸改善，其淨利隨營收成長逐步提升，今國光2025年上半年度營收為新臺幣15.21億元，較去年同期增加24.6%，淨利為新臺幣0.18億元，EPS為0.10元，已由虧轉盈，2025年截至8月營收為新臺幣20.61億元，較去年同期增加31.8%，未來將進軍AR智能眼鏡市場，並鎖定光學引擎（Light Engine）及波導（Waveguide）兩大技術，持續拓展新的營運動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模，未來，中國信託證券將繼續發掘優質企業，輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場，共創臺灣產業榮景。