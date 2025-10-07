高市早苗接任日本首相在即 日圓續貶恐向7月底低點150.71元邁進

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日圓兌美元再度貶破150大關，恐向前波7月底的低點150.71元邁進。（路透）
匯市再度劇烈震盪，日圓兌美元再度貶破150大關，恐貶向前波7月底的低點150.71元兌1美元價位。市場普遍將此與日本即將更換首相的政治風向改變連動，投資人重新調整對日本利率與匯率的預期。

日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨第29任總裁，可望成為日本首位女首相。高市早苗在經濟立場追隨前首相安倍晉三，同時反對過快「貨幣正常化」，傾向維持寬鬆政策、不需要過早升息，使日圓偏弱格局浮現，匯銀主管指出，市場普遍預期高市早苗上台後，不太可能支持短期內升息，使10月30日的升息可能性大幅下降，升息時間可能延後到12月。 此一預期改變，使得市場認為日圓仍有進一步貶值空間。

新台幣而言，日圓拖累亞幣影響下，新台幣一度開盤重貶至30.55元，貶幅逾一角。不過，隨著台股資金行情強勁回補、外資匯入形成支撐，新台幣匯率迅速反彈轉升，截至午盤，新台幣收在 30.395元，升值2.3分。

匯銀主管表示，在日本政局與央行政策不確定因素交錯之下，日圓短期恐仍偏弱；不過，新台幣在外資資金回流、股市動能牽引下，可能跟日圓走不一樣的路，展現更強抗壓性，還有升值空間。未來幾周市場將密切關注日本央行政策聲明、高市政府財政路線與外資流動對新台幣匯市的多重影響。

