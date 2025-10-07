三明治世代夾縫求生 「元元致富」投資型保單助攻家庭財務規劃

「三明治世代」肩負扶養雙親與撫育子女的雙重責任，雖然正值事業高峰期、收入相對穩定，但健康、體力與經濟壓力卻日益沉重。如何在照顧家庭的同時兼顧個人保障與資產增值，成為中壯年族群面臨的重要課題。元大人壽建議，可透過兼具保障與投資功能的投資型保單，作為長期資產配置的核心工具，達到財務穩健與家庭安全的雙重目標。

元大人壽近期推出的「元元致富」系列投資型保險商品，主打靈活選擇、多元配置與全球布局三大特色，並可連結由元大投信專業團隊代操的「財富雙享」投資帳戶。「元元致富」不僅是一張元大人壽的保單，更整合了元大集團投資專長的「元大的」投資型保單。保戶若偏好自主配置，也可自由選擇元大人壽嚴選的多檔基金標的，每年享有12次免費轉換優惠。

元大人壽指出，「元元致富」系列具備四大優勢：

一是繳費彈性，首期10萬元起，後續可採每期5000元以上定期定額投入或彈性加碼，資金運用靈活。

二是高度參與市場，後收型設計讓首期保費能即時投入市場，掌握投資契機。

三是專業代操投資帳戶，由元大投信布局全球市場，涵蓋美、台、日等重點區域，提供低波動與成長並重的投資配置。

四是長期持有享回饋，自第10個保單周年起，於年金給付日前每年可獲加值給付金，鼓勵長期持有、穩健增值。

該系列產品分為「壽險」與「年金」兩種架構，保戶可依財務目標與風險屬性選擇合適方案，並可連結投信代操帳戶或精選基金，兼顧靈活投資與保險保障。

在教育支出持續攀升的情況下，元大人壽指出，「元大人壽元元致富變額萬能壽險」可協助家庭提早準備子女教育基金。透過彈性投資配置，讓家長在參與市場報酬的同時，也能兼顧身故保障功能，為家庭築起經濟防護網，並具備保全資產與稅務規劃的附加價值。

至於退休規劃，元大人壽建議三明治世代可選擇「元大人壽元元致富變額年金保險」，將餘裕資金或獎金逐步投入，於約定時間開始領取年金，無論一次或分期皆可彈性選擇，提前打造退休後的穩定被動收入來源。