安倍經濟學回歸？高市早苗當選使日圓貶破150 國銀這樣看日圓走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國銀分析，高市早苗是「安倍經濟學」的支持者，主張採擴張性的財務和貨幣政策，在日本銀行升息的議題上持謹慎態度，恐加深本月升息的難度。圖／本報系資料照片
日本自民黨總裁由高市早苗當選，臺銀日圓兌新台幣的現金賣出價從3日的0.2095貶值到7日剩下0.2053，日圓兌美元7日也貶值到150.5低位。

國銀分析，高市早苗是「安倍經濟學」的支持者，主張採擴張性的財務和貨幣政策，在日本銀行升息的議題上持謹慎態度，恐加深本月升息的難度，不過，由於支持升息的宏觀經濟背景仍存在，加上美國聯準會啟動降息，長線仍為日圓提供升值動能。

根據外媒報導，高市早苗的經濟顧問本田悅朗6日透露10月日銀升息可能有困難，也認為目前日圓兌美元貶破150有點太過頭，擔憂可能會引發高通膨，同時認為12月升息可能更為何時，且升息25個基點應不是問題。

國銀認為，短期內有美國聯邦政府關門帶動避險需求的影響，但同時又有市場對高市早苗主張寬鬆貨幣政策的立場可能影響日銀升息步伐，兩者拉力與推力使日圓在149～150區間震盪，長期仍須觀察美國與日本經濟數據，及日銀的態度而定，但若聯準會明、後年持續降息，應會持續縮小美日利差，日圓升值之路，雖有壓力仍有機會緩升。

