元大銀行率先導入 Fast-ID 讓開戶變得更輕鬆

過去客戶申辦銀行開戶或更新基本資料，往往需要攜帶存摺、印章等多項文件，還得花時間親臨分行，線上申辦時也需輸入帳號密碼或透過讀卡機插卡驗證，流程繁瑣又耗時。如今，這些不便將徹底改變！

元大銀行攜手財金資訊股份有限公司，與兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行等多家金融機構合作，正式導入「Fast-ID 跨行身分驗證服務」。未來，客戶只要透過手機，即可快速完成數位存款帳戶開戶或個人資料異動。

以往客戶若要完成數位存款帳戶身分驗證，必須使用讀卡機搭配晶片金融卡，或手動輸入他行帳戶資訊。現在，只要在任一合作機構完成Fast-ID註冊，便能跨行驗證身分，並自動帶入他行留存的個人聯絡資料，讓新戶開立數位帳戶時省下大量時間與步驟。

當客戶因搬遷或更換電話號碼需更新資料時，也能透過 Fast-ID跨行驗證，同步授權共享他行留存的個人資訊，不僅降低手動輸入錯誤的風險，更確保資料一致性。換句話說，註冊一次Fast-ID，即能跨金融機構完成身分驗證與資料更新，真正做到一機在手、金融無礙。

於身分驗證上，Fast-ID並非單純的生物特徵辨識，而是透過合作機構的Fast-ID APP進行加密驗證，並由財金資訊公司建置的轉接中心安全傳遞至元大銀行。整個過程僅在參與本驗證服務之金融機構間流通，且所有參與機構均須遵循嚴格資安規範，確保操作為本人進行，安全無虞。

為迎接這項創新服務的上線，元大銀行同步推出數位存款帳戶新戶優惠活動，即日起至2026年3月31日止，凡完成數位帳戶開立的新戶，開戶後六個月內即可享有最高3%的高利活儲（限額新臺幣5萬元），同時每月提供多達99次的跨行提款與轉帳免手續費優惠。