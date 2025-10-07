快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

元大銀行率先導入 Fast-ID 讓開戶變得更輕鬆

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

過去客戶申辦銀行開戶或更新基本資料，往往需要攜帶存摺、印章等多項文件，還得花時間親臨分行，線上申辦時也需輸入帳號密碼或透過讀卡機插卡驗證，流程繁瑣又耗時。如今，這些不便將徹底改變！

元大銀行攜手財金資訊股份有限公司，與兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行等多家金融機構合作，正式導入「Fast-ID 跨行身分驗證服務」。未來，客戶只要透過手機，即可快速完成數位存款帳戶開戶或個人資料異動。

以往客戶若要完成數位存款帳戶身分驗證，必須使用讀卡機搭配晶片金融卡，或手動輸入他行帳戶資訊。現在，只要在任一合作機構完成Fast-ID註冊，便能跨行驗證身分，並自動帶入他行留存的個人聯絡資料，讓新戶開立數位帳戶時省下大量時間與步驟。

當客戶因搬遷或更換電話號碼需更新資料時，也能透過 Fast-ID跨行驗證，同步授權共享他行留存的個人資訊，不僅降低手動輸入錯誤的風險，更確保資料一致性。換句話說，註冊一次Fast-ID，即能跨金融機構完成身分驗證與資料更新，真正做到一機在手、金融無礙。

於身分驗證上，Fast-ID並非單純的生物特徵辨識，而是透過合作機構的Fast-ID APP進行加密驗證，並由財金資訊公司建置的轉接中心安全傳遞至元大銀行。整個過程僅在參與本驗證服務之金融機構間流通，且所有參與機構均須遵循嚴格資安規範，確保操作為本人進行，安全無虞。

為迎接這項創新服務的上線，元大銀行同步推出數位存款帳戶新戶優惠活動，即日起至2026年3月31日止，凡完成數位帳戶開立的新戶，開戶後六個月內即可享有最高3%的高利活儲（限額新臺幣5萬元），同時每月提供多達99次的跨行提款與轉帳免手續費優惠。

元大 玉山銀行

延伸閱讀

台北天空塔掏空案新事證！ 吹哨者揭富商、碩河開發副董逾2億金流

賈伯斯一句話點出創新價值 這 ETF 追成長控風險

銀行高層快看！Travis Japan偶像親自拜託「能不能多一點」

轉帳給自己被鎖戶 銀行：打詐從嚴

相關新聞

安倍經濟學回歸？高市早苗當選使日圓貶破150 國銀這樣看日圓走勢

日本自民黨總裁由高市早苗當選，臺銀日圓兌新台幣的現金賣出價從3日的0.2095貶值到7日剩下0.2053，日圓兌美元7日...

三明治世代夾縫求生 「元元致富」投資型保單助攻家庭財務規劃

「三明治世代」肩負扶養雙親與撫育子女的雙重責任，雖然正值事業高峰期、收入相對穩定，但健康、體力與經濟壓力卻日益沉重。如何...

投資人需求旺盛 比特幣再創新高

全球市值最大加密貨幣比特幣昨天飆破12萬5000美元後，今天再創新高，一度升至12萬5835.92美元，持續受益於旺盛的...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。