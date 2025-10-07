中菲行營收／9月自結營業額 年減5.4%
中菲行國際物流（5609）114年9月份自結集團營業額24.86億元，較去年同期減少5.4%，較上個月增加1.2%，9月份空、海運貨運量持續增加，皆較去年同期成長將近二成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長受到影響，累計1月至9月空、海運貨運量較去年同期增加超過二成，集團營業額則為 217.26億元，較去年同期成長 10.6%。
9月空運市場，傳統的空運旺季來臨，台灣及東南亞空運需求推升，特別是泰國、越南、馬來西亞及新加坡，前往美國的出口貨量因為人工智慧伺服器、消費性電子產品及其他高科技產品的需求而增加，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。9月海運市場，隨著旺季結束，需求趨於疲軟，美國進口因貿易政策及高庫存而下降，歐洲則因消費疲弱而持平，過剩運力與需求疲軟對市場造成壓力，即便航司縮減艙位，運價仍持續下跌，整體海運市場放緩，亞洲地區的艙位及運費則保持穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言