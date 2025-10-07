金價飆漲 台銀黃金存摺首衝每公克3916元新高

快訊

中央社／ 台北7日電

隨美國聯邦政府關門風波發酵，市場不安情緒加劇，國際金價飆漲，台銀黃金存摺今天第1盤也掛出每公克新台幣3916元新高價，直至上午9時39分為每公克3896元。

受聯準會本月降息預期升溫，以及國際政經不確定性影響，國際金價於台灣時間7日8時30分左右一度衝上每盎司3976.94美元，創歷史新高。

根據台銀於中秋連假前發布的國際金市月報指出，9月全月因美國就業與各項經濟數據持續疲弱，市場對美聯儲睽違9個月後再度展開寬鬆政策高度樂觀，同時中東與俄烏地緣政治局勢惡化，疊加日本、法國政局動盪及美國政府關門危機等因子，金價在降息與避險利多因素推動支撐下，多次續創歷史新高最終突破3800美元關卡，全月大漲逾11%，年度漲勢更逾45%。

台銀表示，雖強勢格局帶動金價各均線持續多頭排列，然而技術指標呈現過熱超買，10月後續須提防若降息預期受阻礙，或市場避險因子部分消退，恐令金價出現技術性回檔測試下方支撐。

台銀評估，不過，中長線市場仍在樂觀預期聯準會的寬鬆政策延續，伴隨央行購金及ETF投資動能持續暢旺，金價若回檔均線有守，年內仍有持續上行挑戰3900美元甚至挑戰4000美元大關。

台銀表示，預測短、中期支撐為3790美元、3715美元與3680美元，上檔反壓為3900美元、3930美元及3980美元。

