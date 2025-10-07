安聯投信：2026年企業獲利預期上修趨勢 有望支撐2025年第4季行情

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2026年企業獲利預期有上修趨勢，有望支撐2025年第4季行情。在投資建議上，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，盤面類股持續輪動，可留意 10月中重要法說登場及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。

安聯投信表示，美國聯準會啟動寬鬆政策週期、增長企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。有鑑於關稅影響放緩，在美股企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現，相關供應鏈與台股有望雨露均霑。AI結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾。

安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

展望第4季，安聯投信台股團隊表示，AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)經理人施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，且本淨比現階段來到約歷史新高附近，建議在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略。施政廷建議可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。