降息+看好經濟成長 非投資等級債迎雙利多

市場終於迎來美國聯準會今年度的首次降息，除再度開啟降息大門，同時也看好美國經濟表現強韌，上調近三個年度經濟成長率預估至1.6%、1.8%與1.9%，富蘭克林證券投顧表示，各債券類別中，非投資等級債最受惠經濟成長，統計過去30年，當美國實質GDP成長率介於1.5%~1.8%時，美國非投資等級債平均年報酬率7.04%，明顯優於投資級債的5.7%與公債的4.97%。

富蘭克林證券投顧點出，市場對降息的樂觀預期帶動美國十年期公債殖利率在9月降息公布前一度跌破4%，決議公布後殖利率反倒是彈升，其實隱含市場對『風險管理式降息』的疑慮，儘管就業市場鬆動為降息增添利多，但美國通膨數據仍在3%左右，距離聯準會目標仍高出約1個百分點，加上關稅影響尚未完全顯現，投資人應審慎看待降息前景，債市佈局宜優先靠攏存續期較短的非投資等級債。

統計自2024年9月聯準會降息至今，美國各類債市以存續期不到3年的非投資等級債漲幅7.88%領先，優於存續期近七年的投資級債與10年期以上投資級債的3.51%與0.44%表現，至於更長期的20年期以上公債則仍處於-6.22%的負報酬表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，健康的企業基本面是支持美國非投資等級公司債利差維持於歷史低檔的最強有力支柱，目前指數中信評等級達BB級以上的占比高於五成、處於歷史高檔，預估違約率仍將處低檔，加上殖利率仍處7%左右具吸引力的水準，預期供需技術面將持續給力。

華勒進一步補充，該基金團隊研究與管理非投資等級公司債市有悠久歷史，甚至早於許多指數成立之前，對於市場與產業的了解及與個別公司的聯繫網絡密切，因此能從廣泛市場中聚焦最有信心的約300檔優質標的，也因為深知此市場的違約風險，因此採取謹慎的操作策略，避開過度競爭與趨勢下滑產業，目前本基金低配通訊產業，尤其是當中的電信與有線衛星業者，相對看好最受惠金融監管鬆綁且最不受關稅影響的金融業。

富蘭克林坦伯頓公司債基金成立近30年，績效表現優於同類型平均，提供多幣別與多級別選擇，有利於投資人分散貨幣配置與較穩定配息規劃的需求。