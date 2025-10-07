投資人需求旺盛 比特幣再創新高

全球市值最大加密貨幣比特幣昨天飆破12萬5000美元後，今天再創新高，一度升至12萬5835.92美元，持續受益於旺盛的投資人需求。

路透社報導，這波自年初以來的漲勢，主要受到機構投資人、美國總統川普政府的加密貨幣友善政策，以及比特幣與全球金融體系連結日益緊密等因素推動。

比特幣在昨天首次突破12萬5000美元後，最高飆升至 12萬5835.92美元。最新報價上漲2.02%，來到12萬5253.63美元，有望連續第2個交易日上漲。今年以來，比特幣累漲超過33%。

專業資本管理公司（Professional CapitalManagement）創辦人暨執行長龐普里亞諾（AnthonyPompliano）今天在給投資人的信中寫道：「比特幣就是最低預期資本報酬率，如果你無法超越它，就該買進它。我認為接下來12週，比特幣持有者將會過得非常愉快。」

比特幣漲勢與美元兌主要貨幣走弱的趨勢同時發生。由於川普對美國貿易夥伴加徵關稅，以及相關影響的不確定性，使投資人從美國資產中分散投資。

衡量美元兌日圓和歐元等一籃子貨幣走勢的美元指數持平在98.09，今年以來已下跌近10%。

受英國金融行為監理總署（FCA）監管的金融科技與金融服務供應商Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）表示：「比特幣一週多前曾短暫跌至11萬美元以下，此後便一路猛漲。這波漲勢意味著比特幣自9月28日以來已上漲約13%。」