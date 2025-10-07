聽新聞
玉山擴大金控版圖 啟動投信新篇章

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控董事長黃男州（左三）、玉山投信董事長陳茂欽（右三）、總經理梅以德（右二）與團隊於玉山投信揭牌儀式後合影。圖／玉山金控提供
玉山金控董事長黃男州（左三）、玉山投信董事長陳茂欽（右三）、總經理梅以德（右二）與團隊於玉山投信揭牌儀式後合影。圖／玉山金控提供

玉山金控今年三月十八日併購保德信投信後，於十月一日更名為玉山投信。玉山金三日舉行玉山投信揭牌儀式，由玉山金董事長黃男州與玉山投信董事長陳茂欽、總經理梅以德共同揭牌，正式啟動投信新篇章。

玉山金控併購保德信投信後，取得百分之九十一點二股權，並於七月一日完成股權交割，成為玉山金子公司。黃男州表示，玉山銀行、玉山投信皆已響應政府亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐專區的金融機構，未來玉山金將結合各子公司的平台與專業，提供媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，打造具台灣特色的私人銀行，並將串聯台灣、香港及新加坡三地，提供顧客跨區域、跨平台且高品質的金融服務。

玉山金控總經理兼玉山投信董事長陳茂欽則說，玉山投信是玉山跨入資產管理的關鍵布局，將以顧客為核心，積極發展共同基金、ＥＴＦ、全權委託等業務，將服務範圍擴及自然人、中小企業及機構法人，並整合集團內研究資源以提升管理效益，七月已推出第二檔ＥＴＦ基金「保德信全球藍籌（009810）」，未來也將持續多元產品線，原共同基金及ＥＴＦ系列產品，預計在明年第二季全部更名為玉山投信。

保德信投信在台營運超過卅年，具有國際視野並且在地深耕，在台股投資研究擁有扎實根基，未來玉山投信與美國保德信的深厚連結也會繼續延伸，為國內引進國際間優質的基金產品與資源，提升玉山資產管理服務的廣度與深度。

