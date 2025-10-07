法定傳染病保險理賠 有眉角

近期境外傳染病頻傳，保險業者表示，在疫情升溫之際，民眾除了關注防疫措施外，往往會想知道若不幸感染，保險是否能夠提供保障。依據保險業者說明，傳染病是否屬於我國法定傳染病，就是保險理賠的重要關鍵。

以近期中國大陸廣東「屈公病」疫情延燒為例，台灣疾管署已將當地旅遊疫情建議升至第二級警示。8月7日出現首例境外移入個案後，截至11日，全台累計已有17例境外移入個案，來源地包含中國大陸廣東與東南亞多國，雖尚未出現本土感染，但疫情發展引發社會高度關注。

疾管署說明，屈公病為我國第二類法定傳染病，由埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊叮咬傳播，並不會人傳人。患者主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉與關節疼痛，部分患者甚至會出現「屈而不伸」的劇烈疼痛情況。雖然致死率偏低，但目前缺乏特效藥與疫苗，只能透過藥物減輕不適。

保險業者說明，以屈公病為例，屬於我國法定傳染病，投保條件及理賠範圍需特別留意：

第一，若在國外感染屈公病，能否申請理賠？民眾須事先投保旅平險並加保「海外突發疾病（含法定傳染病）」保障，且必須符合在當地感染、發病並完成就醫的條件，才可申請門診、急診或住院等相關醫療給付。

第二，回國才確診是否能獲理賠？若民眾回到台灣後才出現症狀並確診，則不符合「當地發病且就醫」的要件，因此無法向旅平險申請理賠。不過，由於屈公病為法定傳染病，若需隔離，相關費用將由政府公務預算支應；若必須住院，則可透過個人投保的實支實付醫療險或住院醫療險申請理賠。

第三，在國內感染屈公病怎麼辦？若為國內感染，民眾同樣可依照保單條款，透過個人醫療險或住院醫療險申請理賠。「實支實付醫療險」將依醫師診斷證明與費用單據補償醫療費用；「住院醫療險」則按日給付住院日額。

隨著境外病例持續增加，保險業者呼籲民眾在規劃旅遊時，不僅要注意當地防疫狀況，也應檢視自身的保險保障是否涵蓋法定傳染病，確保在意外發生時能夠獲得適切的醫療支援與經濟補償。