法定傳染病保險理賠 有眉角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
近期境外傳染病頻傳，保險業者表示，在疫情升溫之際，民眾除了關注防疫措施外，往往會想知道若不幸感染，保險是否能夠提供保障。聯合報系資料照
近期境外傳染病頻傳，保險業者表示，在疫情升溫之際，民眾除了關注防疫措施外，往往會想知道若不幸感染，保險是否能夠提供保障。聯合報系資料照

近期境外傳染病頻傳，保險業者表示，在疫情升溫之際，民眾除了關注防疫措施外，往往會想知道若不幸感染，保險是否能夠提供保障。依據保險業者說明，傳染病是否屬於我國法定傳染病，就是保險理賠的重要關鍵。

以近期中國大陸廣東「屈公病」疫情延燒為例，台灣疾管署已將當地旅遊疫情建議升至第二級警示。8月7日出現首例境外移入個案後，截至11日，全台累計已有17例境外移入個案，來源地包含中國大陸廣東與東南亞多國，雖尚未出現本土感染，但疫情發展引發社會高度關注。

疾管署說明，屈公病為我國第二類法定傳染病，由埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊叮咬傳播，並不會人傳人。患者主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉與關節疼痛，部分患者甚至會出現「屈而不伸」的劇烈疼痛情況。雖然致死率偏低，但目前缺乏特效藥與疫苗，只能透過藥物減輕不適。

保險業者說明，以屈公病為例，屬於我國法定傳染病，投保條件及理賠範圍需特別留意：

第一，若在國外感染屈公病，能否申請理賠？民眾須事先投保旅平險並加保「海外突發疾病（含法定傳染病）」保障，且必須符合在當地感染、發病並完成就醫的條件，才可申請門診、急診或住院等相關醫療給付。

第二，回國才確診是否能獲理賠？若民眾回到台灣後才出現症狀並確診，則不符合「當地發病且就醫」的要件，因此無法向旅平險申請理賠。不過，由於屈公病為法定傳染病，若需隔離，相關費用將由政府公務預算支應；若必須住院，則可透過個人投保的實支實付醫療險或住院醫療險申請理賠。

第三，在國內感染屈公病怎麼辦？若為國內感染，民眾同樣可依照保單條款，透過個人醫療險或住院醫療險申請理賠。「實支實付醫療險」將依醫師診斷證明與費用單據補償醫療費用；「住院醫療險」則按日給付住院日額。

隨著境外病例持續增加，保險業者呼籲民眾在規劃旅遊時，不僅要注意當地防疫狀況，也應檢視自身的保險保障是否涵蓋法定傳染病，確保在意外發生時能夠獲得適切的醫療支援與經濟補償。

傳染病 理賠 保險

延伸閱讀

廣東新增屈公病3181例 江門啟動三級響應

屈公病持續 廣東中山：萬名黨員幹部為防疫放棄假期

廣東江門發告全體市民書 稱屈公病疫情處於拉鋸戰

江門屈公病病例暴增 官方稱滅蚊是最重要政治任務

相關新聞

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接...

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月...

壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。