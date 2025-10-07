台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控（2887）副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行法國外貿銀行（Natixis）、歐洲第一大銀行法國巴黎銀行（BNP Paribas）與比利時保險公司Ageas等機構、逾50位國際主管交流。魏寶生指出，這是他首次以新壽董事長身分率團赴歐，觀摩歐洲壽險與銀行經驗，並尋求未來新合作方向。

魏寶生表示，Natixis與BNP都是新光壽長期合作的外債承銷商，這次是參與由Natixis主辦的2025年金融機構會議，並初步與歐洲金融機構討論未來可能的合作方向。他說，新壽與BNP合作、連結ESG指數的保單已發行兩次並全數售罄，此次與Natixis洽談開發保單，鎖定ESG相關，且希望不僅使用國際指數，而是台新新光金控能被納入指數成分股中。

魏寶生率團參訪法國金融圈

同團赴法的新光人壽資深副總王世聰解釋，該ESG相關指數具體架構由對方規劃，尚在編制階段，持續溝通看能否有機會爭取達到資格而被納入指數中；對台新新光金控而言，無論銀行或保險商品能與ESG掛鉤，未來若投資人想布局ESG相關標的，就可能以該指數為參考基準，是兩全其美的做法。

台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔則表示，具體來說，這類商品會是組合式的結構型商品或投資型保單等形式，主要針對專業投資人或高資產客戶開放投資，同時可能透過銀行或壽險通路銷售。

美國聯邦政府關門恐延續到10月中，令市場擔憂會衝擊到美債，詹景翔分析，從銀行端來看，多數銀行的外幣存款仍是美元，從資產負債結構與監理角度來看，美債仍被認定為無風險利率標的，因此美債投資需求仍在；至於是否尋找其他投資機會或調整比例，主要取決於存款結構，銀行不希望創造過大的幣別錯配，目前投資仍以美元為主，但也可做不同幣別配置，例如用日圓存款投資日債等。

壽險方面，魏寶生則透露，近期發行外債時，承銷商也有建議可發行新幣債或日圓債，不排除未來可能有發行美元以外幣別的外債，或是設計其他幣別的保單，尋求多元布局。

參考法國資金運用與台灣大不同，詹景翔表示，歐洲許多銀行放款規模超過存款，透過發債支應資金需求，存放比甚至可達110％以上，未來可研究如何透過海外分行發行不同天期的存單，或發債籌資，降低對存款的依賴。



