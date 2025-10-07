快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控（2887）董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接下來的壽險整併和接軌布局；魏寶生表示，因應壽險接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），明年還是會訪視歐洲金融圈進行交流、洽談合作機會，可能鎖定英國倫敦或比利時。

據了解，吳昕豪此次全程參與，了解歐洲的保險公司與銀行經營模式，作為金控子公司整併後於產品與資金端如何創造更大效益的參考，據說赴法參訪者因為密集的五日交流行程，「都有被操到」。吳昕豪此行也被視為新生代接班人累積接班歷練之旅。

談及歐洲市場展望，台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔指出，當地金融機構高層普遍認為歐洲經濟雖受地緣政治干擾，但預期選舉後將回歸穩定。各國政府在國防、能源轉型等領域的支出增加，反而為航空、製造、綠能等產業帶來投資機會，因此歐洲還是有別於美國的吸引力，如果要做資產分散，歐元是第二大貨幣，自然會有配置需求。

魏寶生則指出，由於近年歐洲外商來台投資並未明顯增加，希望藉由參訪強化連結、深入了解歐洲企業募資與投資需求，他們也給了很多見解，未來有機會來台募資、在亞資中心合作。

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接...

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月...

壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月...

