台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控（2887）董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接下來的壽險整併和接軌布局；魏寶生表示，因應壽險接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），明年還是會訪視歐洲金融圈進行交流、洽談合作機會，可能鎖定英國倫敦或比利時。

據了解，吳昕豪此次全程參與，了解歐洲的保險公司與銀行經營模式，作為金控子公司整併後於產品與資金端如何創造更大效益的參考，據說赴法參訪者因為密集的五日交流行程，「都有被操到」。吳昕豪此行也被視為新生代接班人累積接班歷練之旅。

談及歐洲市場展望，台新銀行金融市場事業總處執行長詹景翔指出，當地金融機構高層普遍認為歐洲經濟雖受地緣政治干擾，但預期選舉後將回歸穩定。各國政府在國防、能源轉型等領域的支出增加，反而為航空、製造、綠能等產業帶來投資機會，因此歐洲還是有別於美國的吸引力，如果要做資產分散，歐元是第二大貨幣，自然會有配置需求。

魏寶生則指出，由於近年歐洲外商來台投資並未明顯增加，希望藉由參訪強化連結、深入了解歐洲企業募資與投資需求，他們也給了很多見解，未來有機會來台募資、在亞資中心合作。