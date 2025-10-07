新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月貶值6.89角，壽險業資產規模睽違三個月重新站回36兆元，年增率也轉為正成長0.26%。

國內壽險業資產在5、6、7月跌破36兆元，5月更跌至35兆3,303億元，創2024年2月以來、近一年半新低。隨著近期美元回穩、美債殖利率回落，壽險業資產於6月、7月出現小幅回升。 8月在新台幣匯價貶值6.89角的利好下，終於重新站36兆元關卡。

央行數據顯示，今年2月壽險業資產曾突破37兆元大關，刷新歷史新高。但自3月起因匯率與國際資產波動影響，資產開始「溜滑梯」，至5月已累計蒸發1兆6,788億元。儘管6月資產回升至35.64兆元、7月略升至35.77兆元，但仍未擺脫年減陰影。7月年減幅達2.74%，創史上最大單月年減紀錄。

壽險公司長期將資金配置於海外市場，占整體可運用資金近六成。央行資料指出，壽險業海外資產自今年4月起連兩月劇減，至5月底跌至20兆4,616億元，為2023年6月以來首度失守21兆元大關，單月減少高達1兆2,953億元，創下單月歷史最大月減額。

不過，隨著美元資產自6月起回溫，壽險海外資產亦出現回升，6月回升至20.55兆元，7月再略升至20.65兆元。但由於去年同期基期較高，7月海外資產仍年減7.99%，續創史上最大年減幅。8月壽險業海外資產重新回升到21.27兆元，但年減仍有3%。

在資產劇烈波動之際，政策端亦積極引導壽險資金回流國內、支持公共建設。為配合「兆元投資國家發展方案」，金管會已於7月底預告修正《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》，將壽險資金投入公建的上限，從可運用資金的10%提高至15%，估計釋出高達近5兆元的投資額度。

據了解，此次修法將引入與政府公共建設案相同的「事後審查制」，以簡化行政流程、提高資金進場效率，預計最快可於10月底前上路。