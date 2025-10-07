壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月增加63億元，已連續九個月呈現月增態勢，較去年同期成長661億元，年增率達4.3%，為自2023年3月以來的最大年增幅，顯示壽險業資金對不動產市場的投資意願持續升溫。

壽險業者指出，面對市場利率走緩與資本市場波動，不動產作為穩定、具防禦性的長期資產，再度受到重視。特別是自2025年初主管機關放寬相關法規後，壽險資金投入中長期收益型資產的力道明顯加強，投資策略也逐步從傳統的雙北老舊商辦，轉向具潛力規劃彈性的土地、整棟廠辦及物流倉儲設施等。

統計顯示，2025年前八個月壽險業不動產投資金額，較2024年底增加494億元，超過去年全年增額374億元。業界分析，主要受到金管會自2025年1月起下修不動產投資最低投報率門檻的影響。新制將投報率標準自原先的2.97%下調至2.545%，釋放更多壽險資金入市空間。