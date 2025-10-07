快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

壽險業者不動產投資熱度攀升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月增加63億元，已連續九個月呈現月增態勢，較去年同期成長661億元，年增率達4.3%，為自2023年3月以來的最大年增幅，顯示壽險業資金對不動產市場的投資意願持續升溫。

壽險業者指出，面對市場利率走緩與資本市場波動，不動產作為穩定、具防禦性的長期資產，再度受到重視。特別是自2025年初主管機關放寬相關法規後，壽險資金投入中長期收益型資產的力道明顯加強，投資策略也逐步從傳統的雙北老舊商辦，轉向具潛力規劃彈性的土地、整棟廠辦及物流倉儲設施等。

統計顯示，2025年前八個月壽險業不動產投資金額，較2024年底增加494億元，超過去年全年增額374億元。業界分析，主要受到金管會自2025年1月起下修不動產投資最低投報率門檻的影響。新制將投報率標準自原先的2.97%下調至2.545%，釋放更多壽險資金入市空間。

資產 物流

延伸閱讀

壽險回血救全場！金融三業8月賺1175億元刷高 前八月賺破6000億元

營造工程物價 漲勢收斂

壽險投資不動產連八月成長

退休男投資300萬買套房養老「保證10年可收租」僅五年就狂虧出場

相關新聞

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接...

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月...

壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。