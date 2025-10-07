快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

永豐金捐千萬扶助花蓮教育

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
永豐金控捐款1,000萬元，啟動光復鄉「教育扶助計劃」。永豐金控／提供
永豐金控捐款1,000萬元，啟動光復鄉「教育扶助計劃」。永豐金控／提供

花蓮光復鄉近日遭受嚴重颱風災，許多家庭面臨巨大的變故。永豐金控（2890）秉持知識翻轉未來的信念，3日宣布啟動「花蓮光復鄉教育扶助計畫」，由子公司永豐銀行及永豐金證券聯袂捐款共1,000萬元，協助受災最嚴重的光復國中及光復商工，提供全新電腦、學習設備、大型校車及公務車等資源，並攜手公益團體，幫助孩子們重返校園，陪伴家庭走過艱難時刻。

光復鄉的光復國中及光復商工在風災中受損嚴重，尤其是電腦等資訊設備，以及接送學生的校車和公務車皆已損毀無法使用。為了讓孩子們能盡速恢復學習，永豐金控將捐贈全新電腦、學習設備、校車及公務車，協助學校盡速恢復正常教學。永豐金控指出，深信「災害無情，善意有情」，教育是改變命運的重要力量，希望透過這份心意，守護孩子們的學習路途，讓教育不因災害而中斷。

永豐金控表示，教育是改變命運的力量，面對災後挑戰，我們希望成為孩子們堅強的後盾，讓知識成為照亮未來的光。秉持「Together, a better life」的願景文化，永豐金控未來將持續關注當地遭逢困難的學子需求，號召社會各界共同投入，讓愛與希望在災後重生。

永豐 光復鄉 校車

延伸閱讀

香味飄整街！桃園中壢萬人賞月封街烤肉 張善政：不要忘記花蓮光復

花蓮光復鄉停班課14天後 明天恢復正常上班上課

花蓮光復鄉3村民不滿遭排除慰問金名單...成次等災民 百人向縣府抗議

花蓮光復鄉公部門10/7正常上班、學校正常上課

相關新聞

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接...

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月...

壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。