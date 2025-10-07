玉山學術獎 四教授獲殊榮

玉山銀行與台灣大學經濟學系2日舉行2025「玉山學術獎」頒獎典禮，台大經濟系主任陳旭昇、玉山金控（2884）總經理陳茂欽共同頒獎，獲獎教授為小松利明、梁卓誠、林明仁、陳冠銘，研究成果發表在《American Economic Review》、《American Economic Journal Macroeconomics》、《Journal of Labor Economics》三本國際經濟學期刊。

陳茂欽表示，玉山自2010年設立玉山學術獎，長期鼓勵台灣經濟及商管領域的頂尖研究登上國際學術殿堂，從《American Economic Review》、《Econometrica》、《Quarterly Journal of Economics》三大國際頂尖經濟學期刊，到增加《Journal of Political Economy》、《Review of Economic Studies》等國際期刊，在2025年更多元涵蓋一般經濟領域、總體與貨幣領域、個體經濟領域、計量經濟領域等共20本國際期刊，期待能激勵國內經濟領域傑出研究，進一步培育更多傑出經濟人才。

陳旭昇提到，玉山學術獎的設立，象徵金融產業與學術界相互扶持成長的最佳典範。學術界透過前沿的研究，提供產業界洞見，並培養優秀人才；而產業界透過對於研究的鼓勵與支持，成為學術界在研究探索路上的支撐力量。玉山銀行一直以來以專業銀行員經營而自豪，懂得尊重專業，獎勵學術，其高瞻遠見，令人敬佩。

小松利明與比利時央行、加拿大尚德商學院、芝加哥大學、杜克大學、美國全國經濟研究院（NBER）的學者合作，使用比利時的資料建構需求衝擊指標，衡量企業面對國外需求衝擊時，影響國內供應商及勞工的程度，並透過一般均衡模型發現，忽略固定勞動成本將大幅低估關稅對於工資的影響。

梁卓誠研究美國財富集中的成因，發現「勞動所得差距」、「遺產與資本回報率」是兩大關鍵因素，薪資與創業所得則是高收入群體的主要所得來源。

林明仁與陳冠銘使用台灣2012年至2018年間醫院、警方、求助專線等通報資料，探討親密關係暴力對受害者的影響，結果顯示受害者在通報後生育意願降低，女性受害者在暴力後就業率下降，通報後年輕且受教育的女性會逐步重返勞動市場，女性受害者在通報後憂鬱門診需求將持續下降。