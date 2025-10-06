壽險回血救全場！金融三業8月賺1175億元刷高 前八月賺破6000億元

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元寫至少近五年同期新高，月增8.3%，累計前八月賺6,041億元，年減幅收斂到26%。金融業獲利榮枯，全看壽險業臉色。

以三大業別表現來看，8月保險業獲利月增58%重回成長軌道；證期投信月增12%；唯銀行月減9.4%獨憔悴。

回顧壽險業近三月走勢，6月壽險業在金管會政策紅利挹注下「起死回生」，單月大賺652億元寫史上同期新高，7月因高基期與投資收益轉弱，獲利驟降到197億元。

8月則受惠股匯市順風，壽險業積極實現資本利得、外匯損失縮小，單月大賺330億元，為今年來僅次6月的高點，並改寫近四年同期新高，帶動整體金融三業同步回升。

9月美國已啟動降息，可降低美元資金成本，擴大利差空間，有助銀行淨利差與淨利息收入進一步成長；資本市場熱絡可帶動銀行財管手續費收入、券商經紀與自營收益、壽險業也藉此可擴大資本利得空間，均有助推升獲利。

惟法人也示警，2024年金融業稅前盈餘突破兆元的高基期不易追平，今年全年獲利恐仍呈年減。尤其政策紅利效應已逐步淡化，第四季壽險業能否靠本業收益支撐獲利，將是金融三業表現的關鍵變數。

金管會公布金融業2025年8月及前八月獲利狀況。8月金融三業賺1,175億元是今年單月次高，僅次於6月的1,453億元，並同時寫至少近五年同期最佳戰績。

雖然8月單月獲利亮眼，仍難完全彌補第二季台幣急升造成的匯兌損失，使金融三業前八月稅前盈餘6,041億元仍是近三年同期最差，年減26%。其中僅銀行業逆勢成長，證期投信與保險業仍陷衰退。

銀行業表現最為突出，前八月大賺4,316億元是史上同期新高，年增6%。主要受惠於利息與手續費收入擴張、呆帳提存壓力減輕。銀行局副局長張嘉魁說，本國銀行前八月獲利4,056億元，年增282億元，成功抵銷郵儲體系年減81億元的缺口。

反觀資本市場，台股量能不如去年，券商承銷收入年減31%，拖累整體券商期貨投信業前八月稅前盈餘僅936.6億元，年減11.5%。

壽險業雖在8月扭轉頹勢，但累計前八月獲利僅562億元，產險貢獻226億元，合計僅788億元，年減幅雖從逾八成收斂至74%，仍顯示投資收益尚未完全復甦。