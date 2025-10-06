TBCASoft與香港八達通攜手合作 推動跨境QR Code掃碼支付

創建 HIVEX Network的金融科技公司TBCASoft（美商鏈通科技）宣布，與香港佔據主導地位的電子支付平台八達通卡有限公司（Octopus Cards Limited）成為策略合作夥伴。此項合作在為數以百萬計的香港旅客提供具規模性QR 碼支付方面邁出重要一步。

HIVEX Network 是數位和 AI 世代國際清算與結算的支付網路。八達通支付深入人心，其每日活躍用戶滲透率冠絕全港。加入 HIVEX國際協作架構，預計自2025年第三季起，八達通的超過500萬名用戶就可陸續在 HIVEX全球夥伴（目前包含日、韓、台）超過700萬的合作商家進行無縫支付。未來在更多國家也能享受到同樣便利的支付體驗。

HIVEX Network保障參與方的數據主權，並提供互通性強且安全的跨境支付，確保匯率透明、符合法規要求，並加強各國對於資訊安全之防護。該架構可有效去除現行電子錢包支付系統的碎片化問題，為八達通用戶提供一個熟悉、可信且具成本效益的海外支付方式。

TBCASoft 創辦人兼CEO吳陵表示：「此次與八達通的合作是 HIVEX Network 發展歷程中一個重要的里程碑，標誌著我們正逐步實現成為全球行動支付網路的願景。我們不僅在連接錢包，更在打造一個具備擴展性、互通性及數據主權的多方信任架構，重新定義數位金融的未來。八達通作為家喻戶曉的品牌，深受消費者信任，我們很高興能透過 HIVEX® 協助其拓展至香港以外的市場。」

八達通行政總裁應天麒表示：「香港市民早已習慣八達通快速、安全及便民的支付體驗。隨著我們積極拓展國際市場，我們很高興與TBCASoft等合作夥伴攜手，為客戶打造更加便捷智慧的跨境支付解決方案。透過這項合作，我們的客戶將可在海外享受同等無縫的支付體驗，並獲得夥伴的基礎設施及網絡支援。」