專家教你保／青壯族醫療保障 分階段規劃

國家發展委員會最新人口推估，2025年台灣65歲以上人口占比將突破20%，正式邁入「超高齡社會」。全球長壽研究權威專家也表示，近一個世紀人類平均餘命每十年就增長2至3歲，長壽已成趨勢，但國健署資料指出，國人平均餘命雖逾80歲，不健康餘命卻長達8.4年，意即多數人晚年將面臨長期醫療與照護的挑戰，如何「好好變老、安心養老」已成為全民必修課題。

「健康和保障要同時打底，保險不是等出事時才重視。」凱基人壽業務主任鄭宇珊特別提醒20-30歲的年輕族群，雖然初入職場正在適應工作環境，收入有限，但開始對人生基本的風險規劃產生興趣，這群社會新鮮人反而成為最愛討論保險規劃的族群；30至40歲的壯年族群，多數已有基本醫療險，但因人生階段不同，可能會逐漸意識到既有保單的保障缺口而想加強保障，可趁有穩定收入時，依自己的生活型態及經濟能力定期檢視，依自身需求及早強化保障規劃，轉嫁人生未知的風險。鄭宇珊針對這兩大族群，提出下列投保重點：

20至30歲「年輕族群」，優先建議投保「重大傷病險」、「防癌險」：事業剛起步，積蓄有限，若不幸罹患重大傷病，容易陷入財務困境。建議應以一次性給付的保障，如：重大傷病險、防癌險為優先，轉嫁未來可能的龐大醫療費用。另外若預算足夠，可趁年輕時投保保障終身的手術險及實支實付醫療險，善用年輕的優勢，保費相對較低，也符合年輕人喜歡CP值高的商品，提前為未來做好準備。

30至40歲「壯年族群」，勿忘投保「長照險」，補強既有保障：事業成長期，除了可能面臨長輩照護壓力，自我身體可能也開始有些小狀況，30歲左右來不及投保，40歲務必規劃長照險，轉嫁未來生活無法自理的風險。另外，隨著醫療技術進步，部分新型手術、自費藥物可能尚未列入健保支付項目，若不想增加家人負擔，建議可補強防癌險、重大傷病險的保障額度，以及提高自負額實支實付醫療險保障，預算許可，可再補足手術險，拉高保障。

至於保費與保額怎麼抓？鄭宇珊建議，保額設定以年收入十倍為原則，年繳保費控制在年收入的十分之一以內，才能在保障與生活之間取得財務平衡。她也提醒，每隔三到五年應定期檢視保單，依人生階段調整保障內容。保險不是「一次到位」的任務，而是陪伴人生不同階段的風險管理工具。（本文由凱基人壽台南通訊處業務主任鄭宇珊提供，記者黃登榆採訪整理）