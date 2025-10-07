善用旅平險「實支實付」 轉嫁風險

過去多數保險公司不保「法定傳染病」，讓不少旅客對是否能獲得保障感到疑慮。不過，近年因應市場需求，包括安達產險、臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、新光產險、南山產險、富邦產險、第一產險、泰安產險，以及南山人壽等業者，均提供旅平險附加「海外突發疾病（含法定傳染病）」保障。

此類產品的核心設計在於，若民眾在國外旅遊期間不幸感染並確診法定傳染病，且符合當地發病與就醫的條件，即可申請門診、急診及住院醫療給付。舉例來說，近期中國大陸廣東屈公病疫情升溫，若旅客於當地確診，便能透過該項保障獲得相關醫療補助。

然而，保險理賠條件仍需留意。若民眾返國後才確診，即不符合「當地發病且就醫」的規定，因此無法申請旅平險理賠。此時實支實付醫療險就可提供保護。

實支實付醫療險新制在去年7月上路。新制主要聚焦於「正本理賠」、「損害填補原則」及「差額理賠機制」三大重點，與舊制相比，對保戶理賠流程與權益將帶來顯著影響。

首先，最大變革之一為「正本理賠」原則。新制規定，保戶必須提供醫療費用收據正本，保險公司才會理賠，杜絕一張收據重複申請的情況。

其次，新制回歸「損害填補原則」，強調「花多少、賠多少」。保戶在同一保險事故中，所獲理賠金額不得超過實際支出的醫療費用，避免過去部分案例中出現「賺取差額」的情形。

第三，新制引入「差額理賠機制」。若醫療費用超過第一張保單的給付上限，保戶可向保險公司申請開立「差額證明」，再由第二張保單補足不足部分。以8萬元醫療費用為例，若第一張保單上限為5萬元，可先獲理賠5萬元，再憑差額證明透過另一張保單理賠3萬元，總計仍可獲得8萬元理賠，但不得超額。