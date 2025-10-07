快訊

保險小百科／保險金類信託分期定期給付

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金

凱基人壽表示，想規劃壽險保障，在身故後有一筆錢照顧家人，又擔心子女缺乏規畫或保險金遭挪用，而在短時間將錢用盡，建議可善用「分期定期保險金給付」，不但可以分次給付，亦可指定受益人，有類似信託的功能，確保保險金能被妥善運用。

所謂「分期定期保險金給付」，是指可以依照指定的方式，將身故或完全失能保險金，換算成每年應給付的金額，分次給付給受益人或被保險人，給付期間通常分5年、10年、15年、20年與25年期，讓家人在給付期間內每年都有保險金可以使用。

另外，「保險金分期給付」也可以指定受益人，可落實要保人的個人意願，將錢留給真正想照顧的人。

保險金 凱基人壽 金可

相關新聞

金融三業8月獲利1,175億 月增8.3%…攀近五年同期高點

金管會公布2025年8月單月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,175億元，寫至少近五年同期新高，月增8.3%...

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生9月與團隊前往法國巴黎取經，展開為期近五天的金融參訪行程，與法國資產管理第一大銀行...

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

除新壽董事長魏寶生率團參訪，台新新光金控董事長吳東亮次子、台新人壽副董事長暨新光人壽董事吳昕豪也隨團赴法並全程參與，為接...

新台幣貶值效應 壽險業資產規模重回36兆元

新台幣在今年4、5月急升，加上美元資產大幅回調，重創壽險業龐大的海外投資部位，導致資產規模大幅縮水。而8月新台幣匯價單月...

壽險業者不動產投資熱度攀升

中央銀行最新統計顯示，截至2025年8月底，國內壽險業者投資不動產的資產餘額達1兆6,045億元，創下歷史新高。8月單月...

