保險小百科／保險金類信託分期定期給付
如何讓保險給付，發揮類似信託功能，確保受益人可以妥善運用保險金？
凱基人壽表示，想規劃壽險保障，在身故後有一筆錢照顧家人，又擔心子女缺乏規畫或保險金遭挪用，而在短時間將錢用盡，建議可善用「分期定期保險金給付」，不但可以分次給付，亦可指定受益人，有類似信託的功能，確保保險金能被妥善運用。
所謂「分期定期保險金給付」，是指可以依照指定的方式，將身故或完全失能保險金，換算成每年應給付的金額，分次給付給受益人或被保險人，給付期間通常分5年、10年、15年、20年與25年期，讓家人在給付期間內每年都有保險金可以使用。
另外，「保險金分期給付」也可以指定受益人，可落實要保人的個人意願，將錢留給真正想照顧的人。
