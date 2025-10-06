中秋、雙十連假吃美食刷哪張卡最優惠？ 銀行餐飲刷卡戰最高回饋12％

中秋、雙十連假接連登場，親友聚餐、外出享美食成為連假儀式感的重頭戲，如何「邊吃邊省」也成為精打細算族最關心的話題。各大銀行祭出限時餐飲回饋搶攻刷卡族群，從3％到最高12％回饋都有，無論是聚餐、外送還是甜點下午茶，只要刷對卡，就能讓連假餐費變成回饋金。

刷星展卡享受國內餐飲不限通路最高回饋12％

星展銀行打出國內餐飲刷卡消費最狂回饋12％！截至今年12月31日止，活動期間以星展信用卡任刷2筆國內餐飲，且單筆消費達1,000元（含）以上筆筆最高享12%回饋，不限卡別、不限通路，也不需切換權益，最適合無腦刷享受美食。

不過需留意的是，該活動需於登錄期間完成登錄，回饋名額則依照首次國內餐飲消費日期先後排序認列，活動期間每人回饋上限600元，限量5,000名。本活動正附卡消費合併計算，且須至「星展Card+信用卡數位／行動服務」進行登錄。

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」最高10％回饋、「樂響購」最高3.3％回饋

如果你是10月壽星，善用國泰世華CUBE信用卡今年第4季的「慶生月」到指定通路吃美食或獨享質感時光，最高可以享有10%小樹點（信用卡）回饋！2025年第4季「慶生月」權益再升級，除延續百貨購物、外送平台、休閒娛樂、美妝保養等指定通路外，更大幅更新餐廳清單，精選南台灣在地美食、炙烤鍋物盛宴、嚴選小農風味與療癒系甜點等人氣餐廳。

本季更特別升級推出全新「慶生月踩點吉章」任務，推出「南台灣特色店家、燒肉鍋物、嚴選在地食材餐廳、牛排餐酒與甜點、日本指定樂園及遊戲娛樂、歡唱KTV，以及購物享受生活」等七大主題類別，鼓勵壽星卡友跨界體驗、為生日慶祝增添趣味與驚喜。壽星卡友於生日當月只要在任一子任務完成一筆消費新台幣500元（含），即可集得一章，集滿三章可獲得200點小樹點（信用卡）加碼回饋 ，讓點數回饋層層堆疊、驚喜加倍。

若不是10月壽星，權益切換為「樂響購」吃國內餐飲、國內外送平台和多數指定百貨也有2%起跳，完成任務（以本人帳戶CUBE App繳納本人信用卡費或申請自動扣繳信用卡費）次月即享有3％回饋，成為國泰世華銀行財管貴賓更享有最優3.3％回饋。

台新Richart卡全台餐飲消費最高5％回饋、指定30大燒肉最高6％

持有台新Richart卡，全台餐飲限時享最高5%回饋！截至10月31日止，持有台新Richart正、附卡者，於全台餐飲通路消費，刷台新Richart卡切換「好饗刷」消費單筆達1,000元（權益最高3.3％），完成領券及成功設定台新帳戶自動扣繳信用卡帳單（領券加碼1.7％），享最高5%台新Point（信用卡）回饋。

台新Richart卡另同步加碼「好饗刷」權益和領券優惠，指定30大燒肉通路更享有最高6％回饋。不過要留意領券加碼的1.7％單月回饋上限為300點，優惠券活動期間有限量張數。

滙豐Live+現金回饋卡餐飲消費最高5.88%回饋