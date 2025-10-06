分紅保單有美式英式還分幣別 保經提選購3建議

今年多家壽險業者重返分紅保單市場，保經業者提醒，民眾仍要先檢視基本保障是否足夠，再來釐清購買分紅保單的目的與需求，分紅保單特性比較偏向理財與資產配置，也並未保證年年都有分紅，建議透過閒置資金長期投入較為適合。

分紅保單具備壽險保障與紅利分享的特性，依法規，保戶至少可有7成以上的可分配盈餘，不過，並未保證都會分紅，紅利來源為死差、利差、費差，其中主要來源為利差益（保單投資報酬率高於保單預定利率）。

台灣人壽解釋，分紅保單採區隔帳戶管理，保戶資金與公司一般資金分開，由公司投資團隊，依市場趨勢與風險控管策略進行投資運作，因此，分紅保單除了提供壽險保障外，還透過保單分紅機制，將公司經營績效回饋給保戶，讓保戶兼顧保障同時，也能累積資產。

至於對投保分紅保單建議，永達保經業務高級副總經理程淑惠受訪指出，分紅保單在市場已經20多年，外在環境利率低、資本市場波動加大，民眾希望可以兼顧保障跟資產配置，讓分紅保單近期重新獲得市場關注。

程淑惠提出3點建議，第1，分紅保單特性偏向理財與資產配置用途，民眾應該先檢視自身基本保障是否足夠，並釐清目的與需求，再思考是否投保分紅保單，保單有一定年限，建議以閒置資金中長期投入較適合。

第2，分紅保單又分成英式分紅與美式分紅2種，英式分紅滾入保額累積，美式分紅則強調年度紅利現金給付。程淑惠表示，如果目的是準備退休、財富傳承目的，比較適合英式分紅，如果是30、40歲族群比較希望資金彈性運用，可能傾向美式分紅，以通路面觀察，英式分紅較受市場青睞。

第3，分紅保單又有美元、新台幣等不同幣別。程淑惠建議，美元分紅保單利率上表現好一點，因此除非對匯率不上手，不然比較建議購買美元分紅保單，匯率雖然短期波動大，但以分紅保單長期持有特性來說，匯率波動不足以影響太大。

依法規，保戶至少可有7成以上可分配盈餘，不過，程淑惠提醒，分紅保單並未保證都有分紅，還是要看壽險公司經營該分紅保單是否產生盈餘才會分配，整體而言，壽險業考量市場競爭性，也會希望可平穩提供回饋，以利爭取市場。

台灣人壽建議，民眾選購分紅保單時，應考量保障需求、長期持有與公司穩健度，要先確認有壽險保障需求後，再考慮分紅給付（非保證項目）附加功能。分紅保單適合長期規劃，持有愈久，較能展現價值，也要挑選財務健全、經營穩定的公司，確保未來分紅機制的持續性。

2025年台灣正式邁入超高齡社會，富邦人壽建議善用有生存保險金給付的分紅保單，來創造老後現金流。富邦人壽特別也設計相關產品，保戶可自由選擇在55歲、60歲及65歲3種指定年齡，到達指定年齡的前一保單年度屆滿時，就能年年領取生存保險金。

凱基人壽建議，台灣正面臨人口快速老化與退休金不足的雙重挑戰，建議屆退或已退族群，可以選擇還本型分紅保單。至於中壯年及三明治族群，由於家庭責任最重，保單上首重家庭保障，也希望能兼顧資產配置，建議選擇保障型分紅保單，穩固長期保障需求。