分紅保單競爭白熱化 壽險業估第4季銷售穩定成長

分紅保單並非近年新商品，不過在外在環境利率較低的狀況下，帶動分紅保單重新成為市場關注焦點。壽險業者分析，台灣平均家庭淨資產達1889萬元，民眾財富持續累積，對資產傳承與保值的需求也有提升，預期第4季分紅保單銷售將穩定成長。

分紅保單並非近年才有的新商品，過去有多家業者銷售分紅保單，不過後來發生金融海嘯，分紅也大幅減少，曾引發爭議，許多壽險業者因此退出市場。後來長年來僅保誠人壽1家販售分紅保單，富邦人壽2023年宣布重回分紅保單市場，為市場投下震撼彈，隨後法國巴黎人壽、安達人壽進軍市場，凱基人壽、台灣人壽、台新人壽今年加入戰局，分紅保單市場競爭日趨白熱化。

2005年投入分紅保單市場的保誠人壽，一路開銷售至今，目前商品約50到60檔商品，保誠人壽總經理王慰慈認為，雖然許多同業也加入銷售行列，仍樂觀看待下半年發展，全年希望新契約保費收入、利潤都能有雙位數成長。

富邦人壽統計顯示，截至今年9月底，目前銷售中的分紅保單共28檔商品，今年累計到9月底分紅保單新契約保費收入超過新台幣500億元，年增率超過14%，顯示民眾對具分紅機制的保障型商品需求持續升溫。

展望第4季，富邦人壽表示，全球局勢動盪、匯率和物價波動的年代，民眾對於退休準備與資產傳承的需求愈發迫切，預期分紅保單銷售將延續成長趨勢。根據主計總處最新資料，2023年台灣平均家庭淨資產達1889萬元，年增率達6.56%，顯示民眾財富累積水準提升，對資產傳承與保值的需求也日益顯著，分紅保單預期將持續穩定成長。

台灣人壽今年4月重回分紅保單市場，目前有4張分紅保單商品，涵蓋新台幣與美元計價、不同繳費年期與保障設計，滿足客戶兼顧保險保障、穩健資產配置或現金流的需求，台壽今年4月到9月分紅保單新契約保費收入約新台幣50億元。

從市場角度來看，台壽指出，分紅保單吸引兼顧風險保障、資產增值與傳承規劃的族群。整體來看，目前市場符合原先預期，分紅保單仍會是今年商品銷售策略中重要的一環。

台壽指出，分紅保單銷售有助於擴大資產管理規模（AUM）、提升長期經營穩健性，加上分紅保單彈性分紅機制能有效去保證化及降低資本需求，也有利公司接軌2026年施行的保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。

凱基人壽指出，分紅保單是許多商品策略的一環，提供差異化商品滿足民眾需求；相隔多年，今年4月重返分紅保單市場，目前共有5張分紅保單產品，具備過去經營分紅保單經驗與經營績效，通路整體保費持續穩健累積中。

安達人壽自2024年起推出分紅保單，目前共7張分紅保單商品。不過，也並非每家壽險業都規劃投入分紅保單商品，也有壽險業者認為，分紅保單對合約服務邊際（CSM）貢獻較低，是否投入分紅保單市場，仍視各家銷售策略而定。