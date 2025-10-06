關稅衝擊…央行救企業 9月下旬釋2千億資金

中央銀行放水救企業。根據統計，央行在九月下旬，透過公開市場操作實質釋放逾兩千億元資金進入市場。據了解，央行內部評估，關稅衝擊下，傳統產業與中部精密工業陷入危機，因此營造更為寬鬆的資金情勢，降低產業衝擊。

台股持續創高，科技業表現亮眼，然而，央行總裁楊金龍九月十八日在央行理監事會後提供的書面資料提到，國內景氣在全球貿易緊張下壓力升高，特別是傳產業受傷嚴重，八月出口年增率為負百分之六。而一到八月傳產出口僅成長百分之零點四，遠遠不及資通訊業的百分之四十五。

金融圈人士表示，央行透過「公開市場操作」釋出資金，是指央行可在金融市場上買進短期國庫券或減發定期存單，向銀行體系注入資金，以增加市場流動性。反之市場資金浮濫時，央行也會增發定存單回收資金，引導利率走升。

根據央行公布的定存單數據，自理監事會後至上月底，央行明顯調整操作，到期定存單約兩兆九三○○億元，但僅回收兩兆七二四四億元，相當於短短半個月，向市場釋出約兩千億元。

市場人士解讀，這樣的轉折顯示央行確實「說到做到」，挹注大量資金進入金融體系，同時也因應近期傳統產業面臨關稅衝擊的困境。大型銀行主管坦言，不少中部傳產廠商面臨貸款到期，也持續與銀行溝通，「但業績和訂單就擺在那」，確實會擔心後續風險不願展延，但主管機關又要求不能「雨天收傘」，銀行確實很兩難。也有中部金融機構透露，部分客戶是因原先在大型銀行的貸款無法展延而來求助，希望能獲得貸款挹注。

央行在此時放水，被視為幫企業「打通任督二脈」，銀行有資金活水，至少可以提升放貸意願，避免傳產業者受到景氣下行和資金斷糧同時衝擊，同時也為金融機構「雨天不收傘」提供有效支持。

央行官員指出，以公開市場操作進出，相較直接調整利率或準備率，政策彈性更高，也避免對整體資金成本造成過度波動，且能讓金融機構活水更快輸往需要的產業。至於是否會要求銀行「雨天不收傘」，官員說，央行「會致力營造充裕的資金環境」。