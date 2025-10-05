快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

中信盃黑豹旗棒球賽 抽籤

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第13屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會昨日舉行，中華棒協副理事長趙士強（左）特別致贈感謝狀予中信金控主任秘書陸麟錚（右）。中華棒協／提供
第13屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會昨日舉行，中華棒協副理事長趙士強（左）特別致贈感謝狀予中信金控主任秘書陸麟錚（右）。中華棒協／提供

被譽為「台灣甲子園」的第13屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會昨（5）日舉行，運動部部長李洋、中華民國棒球協會副理事長趙士強、中信金暨中信銀主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸共同出席，為賽事揭開序幕。

中國信託商業銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計212支球隊參賽，包含275位女性球員及25位女性教練參與，女黑豹人數再攀巔峰，其中包括台北市中山女中、台南市女子高級中學及高雄市女子高級中學，南北三所女校齊聚，期待在球場一較高下。

中信銀並首度增設「績優社團補助方案」，闖進32強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒。

李洋表示，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。陸麟錚特別感謝中華棒協理事長辜仲諒及中華棒協團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞台，讓中信有機會每年陪伴200多支球隊圓夢，期許球員全力以赴、超越自我。

中信盃黑豹旗年度影片《海上來的球》昨日首播，真實記錄馬祖高中棒球隊教練鄭林在的故事。鄭林在辭去律師事務所工作與台灣警察專科學校教職，帶著七位桃園市大園國中棒球隊畢業生跨海加入馬祖高中，把浪頭當壘包，以撲浪練撲壘、將滑沙當滑壘，馬祖成為第二個故鄉、沙灘變身第二個球場，繼續譜寫航道上的棒球夢。

為了感謝長期耕耘基層棒運的幕後推手，中信盃黑豹旗特別設置象徵最高榮耀的「黑豹獎」，以表揚基層教練對台灣棒球運動的貢獻，參賽學校今年10月24日前皆可提出自薦報名。今年賽事自10月26日至11月30日於全台各地球場舉行，抽到「籤王」的國立台北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。

中信 馬祖 教練

延伸閱讀

青棒／中信銀行贊助中信盃黑豹旗 感謝棒協理事長辜仲諒扎根基層

基中爭設3億青少年羽球訓練中心 王正旭向校友李洋部長爭取協助

籃球／李洋領軍運動部參加新聞盃 進帳5分自評只有60分

運動部／李洋部長上任一周感想 直呼：真的不容易！

相關新聞

關稅衝擊…央行救企業 9月下旬釋2千億資金

中央銀行放水救企業。根據統計，央行在九月下旬，透過公開市場操作實質釋放逾兩千億元資金進入市場。據了解，央行內部評估，關稅...

美元定存優惠年息衝10%…王道銀、滙豐銀放送好康 台新銀也有8%

美國聯準會9月宣布降息1碼，加上市場普遍預測年底前尚有兩次降息，美元市場利率正式進入降息循環，為了使民眾可以在面對市場不...

台幣定存也有兩位數優利

在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇，為滿足民眾對於資金調度需求，不少銀行推出高利台幣存款幫助民...

AI 火熱帶動資金需求 國銀六大產業放款大成長

據金管會2025年8月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,808億元，單月僅新增286億元，是有揭露該統計以來的...

資訊、數位貸放額上看3兆

為加速推動台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，行政院在「5+2產業創新」基礎上進一步推動六大戰略產業。

金融債發行額 大增二倍

在金融市場波動加劇與資金調度需求同步升溫的背景下，金融機構積極透過發行金融債以強化資金結構。根據統計，2025年前八個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。