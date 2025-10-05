中信盃黑豹旗棒球賽 抽籤

被譽為「台灣甲子園」的第13屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會昨（5）日舉行，運動部部長李洋、中華民國棒球協會副理事長趙士強、中信金暨中信銀主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸共同出席，為賽事揭開序幕。

中國信託商業銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計212支球隊參賽，包含275位女性球員及25位女性教練參與，女黑豹人數再攀巔峰，其中包括台北市中山女中、台南市女子高級中學及高雄市女子高級中學，南北三所女校齊聚，期待在球場一較高下。

中信銀並首度增設「績優社團補助方案」，闖進32強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒。

李洋表示，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。陸麟錚特別感謝中華棒協理事長辜仲諒及中華棒協團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞台，讓中信有機會每年陪伴200多支球隊圓夢，期許球員全力以赴、超越自我。

中信盃黑豹旗年度影片《海上來的球》昨日首播，真實記錄馬祖高中棒球隊教練鄭林在的故事。鄭林在辭去律師事務所工作與台灣警察專科學校教職，帶著七位桃園市大園國中棒球隊畢業生跨海加入馬祖高中，把浪頭當壘包，以撲浪練撲壘、將滑沙當滑壘，馬祖成為第二個故鄉、沙灘變身第二個球場，繼續譜寫航道上的棒球夢。

為了感謝長期耕耘基層棒運的幕後推手，中信盃黑豹旗特別設置象徵最高榮耀的「黑豹獎」，以表揚基層教練對台灣棒球運動的貢獻，參賽學校今年10月24日前皆可提出自薦報名。今年賽事自10月26日至11月30日於全台各地球場舉行，抽到「籤王」的國立台北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。