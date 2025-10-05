金融債發行額 大增二倍

在金融市場波動加劇與資金調度需求同步升溫的背景下，金融機構積極透過發行金融債以強化資金結構。根據統計，2025年前八個月金融債發行金額已達1,145億元，年增率高達二倍，且已大幅超越2024年全年的931.3億元發行量，顯示今年金融債市場明顯回溫，成為債市最大亮點之一。

包括中國信託銀行、國泰世華銀行、台灣土地銀行、台北富邦銀行、元大銀行、玉山銀行等多家業者，今年均積極投入金融債發行行列。業者指出，當前全球金融市場面臨不確定性加劇，資金流動性壓力升高，金融債因具備中長期資金穩定來源的特性，成為銀行調節資金結構的利器。

銀行業者表示，在市場波動加劇下，傳統的存款來源可能出現流動性不足的情況，而發行中長天期的金融債，不僅有助於降低資金來源過度集中於短期存款的風險，更有助於強化資產負債長期的匹配，避免資金斷鏈所帶來的潛在衝擊。

由於金融業屬於高度監管的特許產業，違約率普遍低於一般企業債，成為市場關注的收益型投資工具之一。