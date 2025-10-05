快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

壽險投資不動產連八月成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行統計顯示，截至2025年7月底，壽險業投資不動產餘額達1兆5,982億元，創下歷史新高。7月單月月增資28.6億元，已連續八個月的月增呈現正成長，較去年同期增加631.5億元，年增4.11%，年增率為2023年3月以來最大增幅，顯示壽險資金對不動產市場的投資意願明顯升溫。

壽險業者表示，不動產作為長期、穩定收益的資產類別，再度受到青睞。在2025年初法規鬆綁後，壽險資金對中長期收益型資產的進場力道大幅提升，投資策略也從雙北老舊商辦，轉向土地、整棟廠辦及物流倉儲設施。

資產 物流 餘額

延伸閱讀

不必做到65歲就財富自由退休？越早開始做「3件事」越有機會

台糖救災關鍵支援！緊急提供逾五公頃土地 助安置光復受災戶

退休男投資300萬買套房養老「保證10年可收租」僅五年就狂虧出場

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

相關新聞

關稅衝擊…央行救企業 9月下旬釋2千億資金

中央銀行放水救企業。根據統計，央行在九月下旬，透過公開市場操作實質釋放逾兩千億元資金進入市場。據了解，央行內部評估，關稅...

美元定存優惠年息衝10%…王道銀、滙豐銀放送好康 台新銀也有8%

美國聯準會9月宣布降息1碼，加上市場普遍預測年底前尚有兩次降息，美元市場利率正式進入降息循環，為了使民眾可以在面對市場不...

台幣定存也有兩位數優利

在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇，為滿足民眾對於資金調度需求，不少銀行推出高利台幣存款幫助民...

AI 火熱帶動資金需求 國銀六大產業放款大成長

據金管會2025年8月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,808億元，單月僅新增286億元，是有揭露該統計以來的...

資訊、數位貸放額上看3兆

為加速推動台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，行政院在「5+2產業創新」基礎上進一步推動六大戰略產業。

金融債發行額 大增二倍

在金融市場波動加劇與資金調度需求同步升溫的背景下，金融機構積極透過發行金融債以強化資金結構。根據統計，2025年前八個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。