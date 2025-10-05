壽險投資不動產連八月成長
中央銀行統計顯示，截至2025年7月底，壽險業投資不動產餘額達1兆5,982億元，創下歷史新高。7月單月月增資28.6億元，已連續八個月的月增呈現正成長，較去年同期增加631.5億元，年增4.11%，年增率為2023年3月以來最大增幅，顯示壽險資金對不動產市場的投資意願明顯升溫。
壽險業者表示，不動產作為長期、穩定收益的資產類別，再度受到青睞。在2025年初法規鬆綁後，壽險資金對中長期收益型資產的進場力道大幅提升，投資策略也從雙北老舊商辦，轉向土地、整棟廠辦及物流倉儲設施。
