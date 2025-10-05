資訊、數位貸放額上看3兆

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為加速推動台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，行政院在「5+2產業創新」基礎上進一步推動六大戰略產業。

銀行圈觀察，2025年資金需求最被看旺的仍是AI相關供應鏈，「資訊及數位」產業放款餘額有望突破3兆元大關，成為後市焦點。

據金管會截至8月底統計，六大產業放款餘額以「民生及戰備」居冠，達4兆1,985億元；「國防及戰略」與「綠電及再生能源」分居二、三，分別達3兆5,371億元與3兆2,152億元。

「資訊及數位」則以2兆8,889億元排名第四。市場預期，在AI、高效能運算與雲端服務持續擴張下，全年可望站上3兆元。

金融圈觀察，AI市場正邁向「邊緣AI」應用，涵蓋汽車、機器人、AI手機、AI PC及AI眼鏡。一旦AI導入成本持續下降，將推動需求向更多產業快速擴散，「邊緣AI」需求正逐步醞釀，最快半年到一年內可望迎來爆發性成長。

從承做放款結構來看，八大公股行庫仍是推動六大產業資金的主力。截至8月底，合庫、臺銀、第一銀、兆豐銀、華南銀放款餘額分居前五，其中合庫首度超越臺銀登上龍頭。

合計八大行庫放款達4兆4,420億元，市占率達53%，掌握六大產業超過半數資金動能。

受惠全球AI應用擴張、及政府能源轉型與戰備政策加持，六大產業資金動能已逐步形成「AI與能源雙主軸」。

再生能源 餘額 供應鏈

