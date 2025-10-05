快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

AI 火熱帶動資金需求 國銀六大產業放款大成長

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

據金管會2025年8月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,808億元，單月僅新增286億元，是有揭露該統計以來的近四年同期新低，僅為7月新增放款3,324億元的8%。不過累計前八月新增放款4,834億元，達標率127%，主因AI熱帶動資金需求。

金管會全年新增目標是3,800億元，上半年因台幣升值壓抑帳面放款表現，達標率僅35%。7月因科技股配息旺季帶動企業融資需求，單月放款急增逾3,300億元，一舉補足缺口並推升全年超額達標。惟8月隨股息融資需求消退，放款量能明顯回落。

銀行圈指出，過去四年皆呈現「7月潮起、8月潮退」的季節性規律，今年情況也不例外。

國銀對六大核心戰略產業放款概況
國銀對六大核心戰略產業放款概況

市場預料第4季AI相關電子業資金需求可望延續，惟非AI電子與傳產業者在庫存偏高及關稅衝擊壓力大，多空因素夾雜替第4季放款動能增添變數。

金管會則指出，六大核心產業放款變動，多與企業產業特性、生產周期或資金成本等因素，經綜合考量而調整周轉金等短期借款所致。

六大核心戰略產業包括：資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備。此政策源於行政院2020年宣布的產業升級方案，也被銀行視為「政策性放款」之一。

進一步觀察產業類別，8月單月僅「資訊及數位」與「國防及戰略」兩大產業維持成長，各增加403億元和125億元，其餘四大產業再度轉為負成長，又以「資安卓越」產業減少132億元最多。

銀行主管分析，資安與數位產業涵蓋電子零組件、通訊設備，受AI與雲端運算應用帶動，資金需求量大；國防及戰略產業多為鋼鐵、煉鋁等傳產族群，因原料成本與軍工需求，資金需求持穩。

累計前八月來看，「資訊及數位」產業放款大增2,698億元居冠，印證AI相關供應鏈的資金需求持續熱絡，「國防及戰略」產業放款增加2,219億元次之。

「綠電及再生能源」及「民生及戰備」也各增加1,834億元和1,645億元，各居第三和第四，主要受惠政府能源轉型政策，推升放款續增，資金主要流向電力供應業、石油與煤製品業等產業。

銀行主管說，六大產業放款動能反映了產業結構調整：AI與能源仍是資金主軸，傳產則受制於外部環境。隨第4季資金需求進入傳統高峰，放款量能將取決於AI動能、庫存修正與關稅是否緩解的曙光。

再生能源 戰略 國防

延伸閱讀

6大核心戰略產業放款前段班 清一色公股銀

國銀6大核心戰略放款8月增286億 今年增量資訊類居冠、國防第二

美國期今年收3000億美元關稅 川普：計畫發2千美元紅利給民眾

期貨商論壇／富邦金期 有看頭

相關新聞

關稅衝擊…央行救企業 9月下旬釋2千億資金

中央銀行放水救企業。根據統計，央行在九月下旬，透過公開市場操作實質釋放逾兩千億元資金進入市場。據了解，央行內部評估，關稅...

美元定存優惠年息衝10%…王道銀、滙豐銀放送好康 台新銀也有8%

美國聯準會9月宣布降息1碼，加上市場普遍預測年底前尚有兩次降息，美元市場利率正式進入降息循環，為了使民眾可以在面對市場不...

台幣定存也有兩位數優利

在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇，為滿足民眾對於資金調度需求，不少銀行推出高利台幣存款幫助民...

AI 火熱帶動資金需求 國銀六大產業放款大成長

據金管會2025年8月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額達8兆3,808億元，單月僅新增286億元，是有揭露該統計以來的...

資訊、數位貸放額上看3兆

為加速推動台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，行政院在「5+2產業創新」基礎上進一步推動六大戰略產業。

金融債發行額 大增二倍

在金融市場波動加劇與資金調度需求同步升溫的背景下，金融機構積極透過發行金融債以強化資金結構。根據統計，2025年前八個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。