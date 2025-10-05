快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃登榆／台北報導

在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇，為滿足民眾對於資金調度需求，不少銀行推出高利台幣存款幫助民眾提前鎖利，如王道銀行（2897）、聯邦銀行（2838）都祭出年利率10%優惠，讓民眾免於匯兌風險又能穩定領息。

聯邦銀NewNewBank於明年1月20日前推出新台幣高利活儲，新戶於今年12月31日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣10萬元內年利率10%優惠，逾10萬元享年利率高利活儲1.5%無上限 ；另外，針對舊戶完成指定任務，享10萬元內年利率3%優惠。

王道銀行針對所有客戶推出一系列新台幣優惠定存專案，即日起至12月30日，王道銀行針對新開戶提供限額5萬元以內可享2個月期高利活儲年利率10%優惠，超過5萬元額度至20萬元內，則是提供優利2.1%，期間同為2個月，超過20萬元額度部分就回歸牌告活儲利率。此外，即日起至12月31日，客戶皆可享兩個月期新台幣定存年利率1.81%、6個月期新台幣定存年利率2%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元。

滙豐銀行即日起針對合格私人銀行、合格卓越理財尊尚推出3個月期新台幣定存，可享年利率3%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為3,000萬元；針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%、9個月期年利率2%的優惠。

台幣 客戶 成功

台幣定存也有兩位數優利

