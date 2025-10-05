美元定存優惠年息衝10%…王道銀、滙豐銀放送好康 台新銀也有8%

美國聯準會9月宣布降息1碼，加上市場普遍預測年底前尚有兩次降息，美元市場利率正式進入降息循環，為了使民眾可以在面對市場不確定性與利率下行趨勢下，仍可準確掌握美元資產布局機會，國銀10月紛紛推出新的定存方案，美元定存年利率上看10%。

其中王道銀（2897）對於新戶提供美元、台幣利率最高皆上看10%優惠，包括提供首次開戶成功者2個月期新台幣階梯活儲年利率最高10%優惠、1個月期美元定存年利率10%優惠。

王道銀行推出美元優利定存專案，即日起至10月31日止，民眾當下存款總餘額較今年7月31日日終餘額之新增存款，可享三個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元、上限為美元10萬元；另外王道銀行亦提供換匯享三個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存金額為美元300元，單筆最高上限為美元15,000元，每人可承作30筆。另外，年底前提供首次開戶成功者1個月期美元定存年利率10%優惠。

銀行美元優利定存方案

滙豐銀行即日起至12月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元；另外，針對首次開立該行卓越理財尊尚及卓越理財帳戶之客戶，且為該行既有信用卡卡友或已申辦信用卡並已完成風險屬性評估，可享最高美元定存3個月年利率7%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

台新Richart即日起至11月2日推出外幣定存專案，客戶可享美元14天期年利率8%優利，每人每檔限存一筆，只要50美元就可存，單筆最高可存10,000美元。

永豐銀行即日起推出多幣別優利定存，其中，美元享7天期年利率7.7%、14天期年利率2.95%、1個月期3.45%、2個月期2.93%優惠，起存金額為100美元。此外，永豐銀行亦推出新尊榮理財貴賓美元優利定存，10月31日前針對新戶以新資金承作美元定存，自開戶日起算一個月內，選擇固定金額100萬美元、35萬美元或10萬美元其中一種定存方案，分別享有3個月期6.40%、6.1%、5.7%優惠利率。

華南銀行即日起至11月3日，續推出美元優利定存專案，凡國內分行客戶以新臺幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之美元新資金，單筆定存起存額30,000美元(含)以上至未滿100,000美元，即享1個月期年利率3.92%、3個月期年利率3.80%、6個月期年利率3.62%之優惠利率；單筆定存起存額100,000美元(含)以上，加碼享1個月期年利率4.00%、3個月期年利率3.85%、6個月期年利率3.67%之優惠利率，且無最高承作金額限制。