富邦人壽開放線上多人投保 一人可為多位親屬完成投保

2025下半年連假接力登場，中秋、國慶、台灣光復節皆有三天連假，正是安排出國小旅行的好時機。富邦人壽宣布網路投保旅平險服務升級，開放「線上多人投保」功能，一人即可為多位親屬完成投保，真正做到「一家人，一起保」。

同時，旅平險可附加海外突發疾病醫療保障，涵蓋急診、門診、住院等費用，協助保戶在國外就醫時減輕高額支出壓力，讓旅程全程安心、有醫靠。

富邦人壽表示，只要旅遊地點相同，要保人可一次為自己、配偶、未滿7足歲之子女或(外)孫、18足歲以上之直系血親（子女、父母、祖孫）完成投保，不再需要「一人保一張」，大幅提升投保效率。

若為未滿7足歲之子女或(外)孫投保，要保人需為其法定代理人且線上審閱、同意法定代理人聲明書，並準備自行申辦電信門號的手機，透過行動身分識別(Mobile ID)完成身分驗證；若為配偶或18足歲以上之直系血親投保，要保人和被保險人只需準備各自申辦電信門號的手機，即可透過行動身分識別（Mobile ID）完成身分驗證，免回傳要保書、免申辦自然人憑證，投保流程簡便，安全、快速完成投保。

富邦人壽旅平險多人投保提供彈性化保障設計，同一張保單中，要保人與各被保險人皆可依個人需求選擇不同的保額與附加保障，方案靈活多元，貼近各種旅遊型態。保費繳納也更便利，要保人可使用本人信用卡或LINE Pay一次繳付全家保費，省時又省心。

富邦人壽旅平險具備三大強項，首先，「臨時保」功能讓保戶即使在出國前10分鐘仍可完成網路投保，從容取得保障。其次，「神救援」服務提供海外急難救助，旅途中若遇突發狀況，可申請電話醫療諮詢、緊急醫療轉送等協助，富邦人壽負擔緊急醫療轉送最高金額為美金5萬元。最後，「有醫靠」保障涵蓋海外突發疾病所需的急診、門診及住院費用，採實支實付方式，協助保戶減輕海外就醫的高額支出壓力。

即日起至2025年12月31日，於富邦人壽網站投保旅平險，還有機會抽中任天堂Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合、2萬元旅遊金、萬元momo幣等好禮，讓旅遊保障再加碼，驚喜一路相伴