6大核心戰略產業放款前段班 清一色公股銀

金管會統計，截至8月底，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆3808億元，較去年底增加6.1%，其中合庫銀以8251.1億元居冠，台銀7991.6億元次之，第一銀6678.3億元排第3，且前7名清一色為公股銀。

行政院2021年5月核定6大核心戰略產業推動方案，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚台灣產業轉型、提升產業競爭力。

綜觀8大公股行庫對6大核心戰略產業放款餘額，截至8月底，合庫銀8251.1億元排名全體國銀第1，第2至7名依序是台銀7991.6億元、第一銀6678.3億元、兆豐銀6356億元、華南銀5993.4億元、彰銀5564.2億元、台企銀4949.8億元，而土銀則以4199.9億元，略遜於玉山銀排名全體國銀第9。

合庫銀說明，截至8月底，對6大核心戰略產業放款餘額接近8300億元，較去年底成長逾3%，將持續配合政府政策，戮力推動6大核心戰略產業貸款。

台銀表示，近年辦理6大核心戰略產業放款業務績效均名列前茅，且均順利達成預訂目標，尤其因應國內用電需求成長及政府推動綠色能源轉型，燃氣發電及再生能源投資帶來融資需求，加上人工智慧（AI）趨勢帶動相關產業成長所衍生的投資及營運資金需求，均為其積極拓展的商機。

第一銀透露，今年對6大核心戰略產業放款餘額已提前達標，相較去年同期，以資訊及數位、綠電及再生能源產業放款成長最高，其中又以積體電路製造業、電子零組件製造業及電腦製造業為主；展望今年第4季及明年第1季，AI、新興科技等產業仍為主要成長動能，將帶動上下游關鍵零組件、資通訊設備與雲端服務等業者融資需求，因此已針對AI與新興科技產業提前布局。

兆豐銀表示，主要貢獻來自資訊及數位、國防及戰略、民生及戰備產業，將持續配合政策推動，積極協助並投入6大核心戰略產業資金支持，期能進一步擴大金融助力，帶動產業長遠發展。

華南銀說明，目前達成率約98.41%，另為減輕關稅衝擊，將持續配合推動政府「外銷貸款優惠保證貸款」及「中小微企業多元發展專案貸款」，成立專責團隊協助營業單位業務諮詢及推展，並透過諮詢窗口提供客戶最即時的服務。

彰銀表示，6大核心戰略產業放款業務整體呈現穩健成長，並已達成年度設定目標，包括資安卓越、資訊與數位產業、國防及戰略產業整體放款占比均較去年年底提升，將積極加強對重點產業的金融支援，協助企業強化競爭力與產業轉型動能。

台企銀說明，展望今年第4季及明年第1季業務推動主軸，除持續拓展6大核心戰略產業放款量能，協助配合推動綠色能源、投資台灣等產業政策，也將同步拓展都更、老舊建築重建融資業務，協助企業導入數位轉型、淨零轉型並拓展國內外市場，以期擴大放款規模。

土銀指出，將採3大策略達成6大核心戰略產業放款目標，第1，透過客戶產業上下游供應鏈或關聯性拓展新客群，利用工業區、科技園區及產業園區廠商名錄掌握客源，爭取業務商機；第2，落實外勤活動，視客戶資本性支出及營運資金等需求規劃授信條件，以切合營運需求；第3，掌握經濟結構轉型及產業發展趨勢，積極爭取統籌主辦及與同業共同主辦相關產業聯貸案件，深耕既有客戶或爭取同業間舊案重組。