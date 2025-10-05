快訊

國銀6大核心戰略放款8月增286億 今年增量資訊類居冠、國防第二

中央社／ 台北5日電
新台幣。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
新台幣。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

金管會統計顯示，國銀截至8月底對6大核心戰略產業放款餘額新台幣8兆3808億元，月增286.23億元，全年目標達標率為127.2%。今年以來，以資訊與數位類別增加2698億元最多，其次是國防及戰略產業增加2219億元，再來為綠電及再生能源增加1833億元。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標，今年目標已在7月提前達標。

統計到8月底，金管會指出，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額為8兆3808億元，較去年底增加4833億元，占第4期預期成長目標3800億元的127.2%，持續超過今年全年設定目標。

金管會統計顯示，截至8月底放款餘額最多的個別產業，分別是民生及戰備產業4兆1985億元，其次為國防及戰略產業3兆5371億元，再來是綠電及再生能源產業3兆2152億元。

至於今年前8月成長狀況，國銀對6大核心戰略產業放款餘額達8兆3808億元，較去年底增加4833億元。其中，以資訊及數位增加2698億元最多，其次是國防及戰略產業增加2219億元，再來為綠電及再生能源產業增1833億元。

至於放款餘額變動主要因素，金管會說明，銀行提到是多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款所致。

根據統計，截至8月底放款餘額前5名的國銀，依序為合庫銀、台灣銀行、一銀、兆豐銀與華南銀，皆為公股銀行。

配合行政院2021年5月21日核定6大核心戰略產業推動方案，金管會鼓勵銀行跟資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等6大產業建立關係，並協助取得營運資金，已推出3期獎勵放款方案。

金管會 國銀

