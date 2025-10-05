永豐金證券AI「豐搜」進化 獨家出席2025資產管理前瞻論壇揭露新進度

金融業普遍看好AI提升營運效率的潛力，據金管會今(2025)年5月最新調查，全台已有33％金融機構導入AI（人工智慧）。永豐金證券旗下量化團隊開發的熱門新聞關鍵字「豐搜」，成功訓練出結合「豐搜」訊號產出的「AI飆股模型」策略，永豐金證券指出，模擬回測結果顯示，報酬率與風險控管表現均具優勢，如未來實際導入，將有望實踐提供投資人更具前瞻性的操作依據遠景。

證券暨期貨市場發展基金會於9月26日舉辦「2025年資產管理前瞻系列論壇」，永豐金證券以「善用AI科技創造投資新維度」為題，受邀分享AI打造創新投資模式的實務經驗，同步獨家揭露AI工具「豐搜」最新進展，為當日唯一受邀出席的券商代表。

「豐搜」於去(2024)年3月推出，目前已落地應用，由於成功產生多重訊號，永豐金證券量化團隊進一步整合AI技術，訓練出「AI飆股模型」策略。永豐金證券投資顧問部部長呂正傑於論壇中指出，現階段的AI在交易方面，可利用大數據找出背後的隱含意義，根據模擬回測結果顯示，AI在開發策略上有較佳的報酬率與風險控管優勢，未來有望成為投資人前瞻布局的重要工具。

「豐搜」運用自然語言模型（NLP），每日從逾2萬則台股資訊中，結合演算法與特徵分析整理出最熱門關鍵字，並於官網每日更新，掌握即時市場熱度。「豐搜」每日亦產出台股前30大熱門股票，並以柱狀圖呈現五年來的新聞熱度，提供投資人回溯熱門股的歷史軌跡的多維度參考依據。今年第3季，「豐搜」更結合AI大語言模型，實現5分鐘快速生成文章相較過去需耗時至少1小時撰寫，大幅提升研究效率，目前定期刊登於「豐雲學堂」網站。

AI應用發展邁入AI Agent（人工智慧代理）全新時代，呂正傑說明，生成式AI不但能助研究團隊快速完成產業分析、個股研究與報告撰寫，AI Agent（AI代理人）還可於交易、風險判斷與資訊整理等領域，提升投顧服務精準度，的確會是金融業轉型重要推力。

從「豐搜」到「全智動平台」，再到未來可見生成式AI應用遠景，國內券商科技創新領頭羊永豐金證券持續將AI納為驅動創新的核心力量。「全智動金融商品配置平台」內建上百種交易策略，經嚴格績效檢驗與回測，可動態調整組合配置，靈活涵蓋動能型、低波動與避險策略，強化投資組合韌性。因應高資產族群對專業投資建議的需求日益提升，平台整合因子探勘、策略競擇、資金配置與風險監控四大技術，已有智能化建議系統。

投資市場瞬息萬變。投資人需要能將資訊轉化為策略的洞察力。永豐金證券將持續朝助投資人提高策略洞察力的道路前進。