華南永昌證中秋送關懷 健身、防詐、公益三合一

華南永昌證券持續推動社區關懷，中秋前夕攜手精忠里辦公處，舉辦「樂齡健康講座暨防詐宣導」。活動由健身運動協會理事長黃薰隆帶里民健身操，華南永昌證券副總張維綱及華南銀行民生分行財富顧問李振偉分享防詐知識，伴手禮則是支持台南小農的冠軍柚，里民笑說「能運動、學防詐又有禮物，真開心！」，活動溫馨又有意義。

活動雖名為「講座」，卻沒有桌椅，還播放輕快音樂。黃薰隆站在台前，體態看不出花甲之年，幽默自稱是「銀髮界小鮮肉」，並分享自己30歲才開始運動，鼓勵大家「現在開始，一點都不晚」。他強調，運動可維持身體機能、加速代謝、降低慢性病風險，帶著與會者做中度有氧與肌力訓練（如弓箭步、深蹲），提醒長者每周累積150分鐘有氧運動，搭配肌力訓練以預防肌少症。

強身之後，防詐意識也要強化，張維綱解析近期詐騙案例，包括假冒政府普發一萬元連結，提醒民眾切勿點擊，否則個人資金恐遭竊。此外，也要慎防投資詐騙，謹記投資商品無法「保證獲利」，市場上沒有穩賺不賠的產品，詐騙集團會假稱提供「到府服務」，派人上門取款，但「真正金融機構不會派人到府收錢，切勿上當」。

李振偉則指出，高齡者因具退休金或存款、獨居比例上升，又常因不好意思不敢求助，更易成為詐騙目標，若懷疑受騙，一定要立即告知警方或與家人討論。銀行提供的「信託」服務可協助長者安全管理資金，例如，一名80歲老太太將1千萬元成立信託，由銀行專業管理，孩子擔任監察人，老太太仍能自由動用資金，兼顧安全與自主。

適逢中秋節，華南永昌證券特別準備台南小農的冠軍柚，由於今年風災影響，柚子產量稀少，格外珍貴，同時支持在地小農。精忠里里長賴美旭表示，這次健身講座安排用心，讓大家動得健康、學習防詐，還能帶著中秋祝福滿載而歸。華南永昌證券將持續深入社區，善盡金融業社會責任，將防詐觀念融入日常，陪伴長者共享健康、安心與平安。