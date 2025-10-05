快訊

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

華南永昌證中秋送關懷 健身、防詐、公益三合一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券舉辦「樂齡健康講座暨防詐宣導」，副總張維綱（前排左五）與健身運動協會理事長黃薰隆（前排右五）、精忠里里長賴美旭（後排左一），和精忠里民開心合照，現場氣氛溫馨。華南永昌證券／提供
華南永昌證券舉辦「樂齡健康講座暨防詐宣導」，副總張維綱（前排左五）與健身運動協會理事長黃薰隆（前排右五）、精忠里里長賴美旭（後排左一），和精忠里民開心合照，現場氣氛溫馨。華南永昌證券／提供

華南永昌證券持續推動社區關懷，中秋前夕攜手精忠里辦公處，舉辦「樂齡健康講座暨防詐宣導」。活動由健身運動協會理事長黃薰隆帶里民健身操，華南永昌證券副總張維綱及華南銀行民生分行財富顧問李振偉分享防詐知識，伴手禮則是支持台南小農的冠軍柚，里民笑說「能運動、學防詐又有禮物，真開心！」，活動溫馨又有意義。

活動雖名為「講座」，卻沒有桌椅，還播放輕快音樂。黃薰隆站在台前，體態看不出花甲之年，幽默自稱是「銀髮界小鮮肉」，並分享自己30歲才開始運動，鼓勵大家「現在開始，一點都不晚」。他強調，運動可維持身體機能、加速代謝、降低慢性病風險，帶著與會者做中度有氧與肌力訓練（如弓箭步、深蹲），提醒長者每周累積150分鐘有氧運動，搭配肌力訓練以預防肌少症。

強身之後，防詐意識也要強化，張維綱解析近期詐騙案例，包括假冒政府普發一萬元連結，提醒民眾切勿點擊，否則個人資金恐遭竊。此外，也要慎防投資詐騙，謹記投資商品無法「保證獲利」，市場上沒有穩賺不賠的產品，詐騙集團會假稱提供「到府服務」，派人上門取款，但「真正金融機構不會派人到府收錢，切勿上當」。

李振偉則指出，高齡者因具退休金或存款、獨居比例上升，又常因不好意思不敢求助，更易成為詐騙目標，若懷疑受騙，一定要立即告知警方或與家人討論。銀行提供的「信託」服務可協助長者安全管理資金，例如，一名80歲老太太將1千萬元成立信託，由銀行專業管理，孩子擔任監察人，老太太仍能自由動用資金，兼顧安全與自主。

適逢中秋節，華南永昌證券特別準備台南小農的冠軍柚，由於今年風災影響，柚子產量稀少，格外珍貴，同時支持在地小農。精忠里里長賴美旭表示，這次健身講座安排用心，讓大家動得健康、學習防詐，還能帶著中秋祝福滿載而歸。華南永昌證券將持續深入社區，善盡金融業社會責任，將防詐觀念融入日常，陪伴長者共享健康、安心與平安。

詐騙集團 中秋節

延伸閱讀

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

高雄車站「拚場」中秋音樂會 展現多元藝術

相關新聞

北富銀打詐4大控管久未往來存款帳戶 10/30起估100萬戶受影響

為了打擊詐騙，保障消費者權益，各金融機構陸續加強防詐措施。台北富邦銀行公告，自民國114年10月30日起，針對久未往來存...

國泰永續供應商大會 號召逾百家供應商共築低碳供應鏈

為鼓勵合作供應商加入綠色永續行列，國泰金控日前舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「倡議簽署」、...

年金及萬能壽險指數型保單vs.利變保單 民眾如何選？

指數型連結壽險和年金險將在台灣上市！數月前由壽險公會召集多家保險公司研議的指數型保單，已由壽險公會向保險局送件，並爭取同步開放兩大類指數型保單，一是指數連結型年金（FIA），另一種則是指數連結型萬能壽險（IUL）。根據聯合報數位版的查訪，不少業者認為，在美國聯準會啟動降息循環之際，這類指數型保單一旦在台問世，恐怕會掀起台灣很多高淨值大戶的資金移動潮。

匯市最前線／台幣30.1元~30.7元整理

新台幣匯價上周五（3日）以30.418元收盤，小幅貶值0.3分。展望本周，匯銀人士表示，需留意外資在台股進出、美國聯邦政...

台幣回升、美債漲價效應 外匯存底估重返成長

中央銀行將在7日中秋節後公布我國9月底外匯存底，受到新台幣對美元匯率9月回升以及美債價格上揚等因素帶動，外匯存底可望結束...

中信銀金融創新 拿下大獎

中信銀行以數位科技驅動金融創新，在企業金融領域再度展現卓越成果。憑藉「打造亞太首個金融監理法規報表虛實整合系統」專案，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。