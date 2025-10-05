北富銀打詐4大控管久未往來存款帳戶 10/30起估100萬戶受影響

為了打擊詐騙，保障消費者權益，各金融機構陸續加強防詐措施。台北富邦銀行公告，自民國114年10月30日起，針對久未往來存款帳戶將採額度調整方式控管，估計約有100萬個帳戶受交易限額影響。

北富銀公告，為了保障存款帳戶使用安全，避免遭受歹徒或不法人士詐騙利用，自114年10月30日起，若活期存款帳戶已逾1年以上無帳務性交易紀錄（不含北富銀付息），且於北富銀開立的所有存款帳戶（含台、外幣帳戶）餘額總計未達規定金額者，將對該活期存款帳戶實施4大控管措施。

第一，調降於實體ATM每日提款金額上限及自動化設備（含實體/網路ATM）每日轉帳金額上限各為等值新台幣2萬元整。 第二，公用事業費用（如水、電、瓦斯）、稅款、罰金、罰鍰、滯納金、證券業務款項、勞保費、健保費、房屋貸款、信用貸款、保險費、基金定期定額、奈米投定期定額、已向金融機構約定以金融帳戶扣繳的信用卡費等款項繳費及自動扣繳功能不受影響，額度也未限制。其他款項均暫停自動扣繳。 第三，暫停提供簽帳金融卡刷卡消費服務。 第四，暫停提供將存款帳戶連結各式支付平台，包含電子支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等，以及其他類似的電子銀行業務辦理支付（含連結扣款或儲值）服務。

若要恢復往來，北富銀說明，個人客戶請持本人身分證明文件（含健保卡、駕照或護照等第二證件）及原留印鑑，親臨全台任一分行辦理帳戶恢復使用申請；法人客戶則請負責人持公司/團體登記證明文件、負責人身分證及第二證件、原留印鑑，洽全台任一分行辦理恢復使用申請。若不再使用該帳戶，也可一併辦理結清銷戶手續。

北富銀說明，對久未往來帳戶並非採凍結帳戶方式控管，是對活期存款帳戶實施限額交易控管以強化保護客戶，減少資金可能受詐騙的金額及風險。只要臨櫃辦理恢復往來，分行人員將協助完成驗證身份、更新基本資料並確認帳戶恢復往來用途等，處理流程依分行來行人數，作業時間預估約10至15分鐘可完成。