國泰永續供應商大會 號召逾百家供應商共築低碳供應鏈

為鼓勵合作供應商加入綠色永續行列，國泰金控日前舉辦「永續供應商大會」，以「永續連線・綠色共好」為主軸，聚焦「倡議簽署」、「卓越表揚」、「行動承諾」三大面向，倡議供應商響應環境部「民間團體綠色採購計畫」，承諾導入具環保標章的產品與服務。現場邀請環境部政務次長謝燕儒及逾110家供應商代表與會。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰金控長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，連續15年積極響應環境部「民間團體綠色採購計畫」，呼籲企業與供應鏈共同擴大綠色採購的影響力。其中供應鏈是企業營運的支柱，更是實現永續願景的關鍵力量，在全球邁向永續轉型之際，企業之間更需深化合作，建立具韌性與可信賴的行動網絡。

今年永續供應商大會聚焦三大面向，第一，在「倡議簽署」方面，國泰金控首度邀請10家夥伴響應簽署倡議，承諾導入具環保標章等認證的產品與服務，正式投入綠色採購行列，會前並舉辦專屬工作坊，提供制度說明與實務指引，協助新夥伴快速接軌。第二，在「卓越表揚」方面，大會頒獎表揚15家對國泰金控綠色採購具貢獻之供應商，展現共同成果。第三，在「行動承諾」方面，國泰金控自2016年起領先業界將永續思維納入供應鏈管理，2024年綠色採購金額達10.65億元，年增逾8成，並已連續15年獲環境部肯定為「民間企業綠色採購績優單位」。同時亦啟動供應商ESG評核制度，並在契約中導入綠色條款，提升透明度與影響力。

作為氣候金融領先者，國泰金控亦持續深化營運淨零轉型，為全台首家承諾RE100倡議、亞洲第六家通過SBTi減碳目標的金融機構，承諾2030年達成台灣據點百分之百使用再生能源，並於2050年達成全球營運據點全數使用再生能源的目標，穩健邁向淨零碳排。

此外，大會亦安排跨產業經驗分享，邀請宜家家居談家具循環經濟新模式，環資國際探討供應鏈綠色轉型策略，精誠資訊分享數位科技賦能企業低碳轉型的應用，華經資訊則以案例解析綠色採購的推動經驗。現場也特別設置「綠色展示牆」與「永續環保市集」，展出數位永續課程、以租代購、綠色髮膚等具環保標章的創新產品與服務，促進跨界交流。