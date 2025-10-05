台幣回升、美債漲價效應 外匯存底估重返成長

中央銀行將在7日中秋節後公布我國9月底外匯存底，受到新台幣對美元匯率9月回升以及美債價格上揚等因素帶動，外匯存底可望結束連二月減少，重回正成長。

央行公布的7月外匯存底為5,978.6億美元，8月則減至5,974.3億美元，連續二個月下降，主因央行為維持外匯市場秩序，進場阻貶新台幣，以及美債價格下跌等，使外匯存底減少。

7月美元指數反彈，非美貨幣普遍走貶，但適逢台美關稅談判，央行調控匯價以避免新台幣大幅貶值引發美方加大壓力；新台幣在7月貶值1.4分，在亞洲主要貨幣中，貶勢相對小。8月時受外資大舉賣超台股628億元，加上美元走強、熱錢匯出影響，新台幣重貶6.89角，創下自2022年10月以來、近三年最大單月跌幅，並連續第二個月收黑。央行7月、8月都進場調節阻貶新台幣匯率，賣出美元，致外匯存底在7月和8月分別減少5.6億美元和4.3億美元。

有別於8月重貶走勢，新台幣在9月回升，主因聯準會（Fed）宣布降息後，美元指數走跌，資金流向新興市場，加上外資9月大舉買超台股1,999億元，新台幣啟動升值行情，對美元匯價升破30.5元關卡，收在30.469元兌1美元，單月升值1.36角。由於新台幣升勢強勁，央行進場阻升新台幣，買進美元，外匯存底有望回升。

央行統計，央行統計7月外資淨匯入金額為10億美元；8月外資賣超台股628億元，外資（含本金及股利）匯出金額約60億美元。

外匯存底除了受匯率波動及央行調節因素影響外，美債價格也是重要關鍵。今年7月主要國家外匯存底均呈下滑，即受到當月美債殖利率反彈致債券價格下跌；而進入8月和9月，在Fed降息預期下，美債價格回升，有利於各國央行外匯存底上行。