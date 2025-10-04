產險業前8月保費逾1996億元 工程險贏去年全年

快訊

中央社／ 台北4日電

保發中心公布今年前8月累計簽單保費達新台幣1996.9億元，較去年同期增加8.37%，其中工程保險年增率31.94%成長最多，累計簽單保費172.8億元，已超越去年全年的167.7億元。

根據保發中心公布最新統計資料，19家產險公司8月的簽單保費收入總計約218.7億元，與去年同期保費總收入212.6億元相比，微幅成長2.9%；累計今年前8月簽單保費達1996.9億元，較去年同期1842.6億元，年成長8.37%。

統計前8月簽單保費，受惠各大產險拓展再生能源、離岸風電等業務，工程險穩居成長動能領頭羊，前8月累計簽單保費172.8億元，年增31.94%；比較各公司前8月累計工程險簽單保費金額，以富邦產險43.5億元居冠，國泰產險34.1億元次之，新光產險27.8億元第三，明台產險11.5億元第四，其餘業者均低於10億元。

其他險種方面，累計簽單保費金額最高的汽車保險呈年增3.38%，其中，任意汽車保險前8月累計簽單保費達791.5億元、年增3.94%，強制汽車保險累計130.2億元、年增0.08%，而包括火災保險、貨物運輸保險、健康保險年增均呈雙位數成長，唯船體保險、漁船保險、航空保險呈現微幅年減。

