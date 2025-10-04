快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

勞動部提供保費補助 支持花蓮災後復原

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

樺加沙颱風造成南花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，為加速災後復原與安置受災民眾，已啟動天然災害臨時工作措施，另請勞工保險局依災害防救法相關規定，辦理保險費補助及受理勞工申請傷病給付。

勞動部說明，針對行政院公告災區受災的勞保、災保及就保等被保險人，依災害防救法規定，給予6個月的保險費補助（2025年9月至2026年2月），並將依花蓮縣政府所送受災者名冊主動比對，民眾不需提出申請。

勞動部提到，勞保、災保被保險人如於災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，得自治療當日起請領傷病給付，最長可領6個月，普通傷病給付門診治療即可請領，不受住院限制。

勞動部表示，勞工如符合資格，可檢具傷病給付申請書及給付收據，連同傷病診斷書，向勞工保險局提出申請，該局將秉持從寬、從簡、從速原則辦理，協助受災民眾回歸安穩生活。

勞動部提醒，相關災區範圍及具體協助訊息，將於勞工保險局網站公布，勞工可留意上網查詢。

保險 勞動部 勞保 保費

延伸閱讀

體育生也累爆！禾浩辰花蓮災區鏟土 稱泥土根本「牛頓流體」：不是一般的頑強

中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

勤益科大學生赴花蓮救災租車…老闆打折還助物資 連隔壁店都慨捐

林岱縈花蓮當鏟子超人 曝災民受困當下「餓了喝雨水、邊禱告邊寫遺囑」

相關新聞

遠銀董事長侯金英辭世 享耆壽95歲

有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英今日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英昨日都還正常上班，...

企業生日快樂／彰銀 拓展財富傳承新藍海

彰化銀行1905年6月成立，是最早由台灣人自行籌資設立的銀行，2025年迎來創立第120年。這家老字號金融機構不僅見證台...

企業生日快樂／彰銀海外布局 從穩健走向敏捷

彰銀近年加速海外據點布局，反映台商全球化與國際金融環境的變局。總經理簡志光指出，行庫在海外市場最大的優勢是「信任與穩健」...

企業生日快樂／彰化銀行數位轉型 另類造山行動

進入AI時代，彰銀也面臨數位轉型浪潮。彰銀總經理簡志光以紀錄片《造山者－世紀的賭注》為比喻指出，半導體產業能從零起步、最...

遠銀董事長侯金英95歲辭世

有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英昨日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英周四都還正常上班，...

2025安聯全球財富報告 台灣人均資產 亞洲第二

安聯集團（Allianz）昨（3）日公布《2025安聯全球財富報告》顯示，台灣以高達16.7萬歐元的人均金融資產淨值在全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。