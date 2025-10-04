遠銀董事長侯金英95歲辭世

有「台灣金融教母」之稱的遠東銀行董事長侯金英昨日傳出辭世消息，她的學生證實此事並表不捨。據了解，侯金英周四都還正常上班，是周五上午突然辭世，享壽九十五歲。

據悉，侯金英前兩天還和友人聚餐，氣色很好，友人覺得她看起來也很健康，但畢竟高齡，一位親近侯金英的人士指出，能夠無病無痛地離開，雖然親人仍感不捨，但她的一生圓滿，是有福之人。

侯金英擔任遠銀董事長歷時十多年，許多部會首長，包括前任金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、以及曾任財政部長、台灣金控暨台銀董事長呂桔誠都是她的學生，可說在金融圈桃李滿天下。包括呂桔誠當年大一原本就讀政大新聞系，之後轉到政大銀行系（現更名為金融系），也是侯金英出任系主任時所收的轉系生，這也使侯金英的學生們經常打趣：「沒有侯老師，銀行系就少了一位財政部長！」在政大育才無數的侯金英，她在八月號召發起的「金英講座」系列課程，未來也將持續。

受日式教育的侯金英，非常重視自己的儀容，親近她的友人們回憶，只要有鏡子的地方，例如在電梯裡，她總是會端視鏡子裡的自己儀容是否需要整理，就連離開人世的最後一刻，她也正坐在梳妝檯前梳頭，準備上班。

侯金英的父親是台南幫創辦人侯雨利之女，自小家境富裕，她從在政大銀行系任教以來的衣裝都是訂製的，雖然富有也並不浪費，她所穿過的衣服不但穿很久，而且一改再改，長袖改成短袖繼續穿。

她也是運動好手，除了早年和夫婿、前央行總裁梁國樹一起打高爾夫球之外，侯金英和學生之間的聚會，除了餐敘之外，還會約學生一起去爬山。

而她跟梁國樹之間的伉儷情深，更令學生們印象深刻，被她教過的學生回憶，當年侯金英家中的書房，就是兩張書桌夫婦兩人對坐，一起看書、一起討論。後來，梁國樹健康狀況欠佳，侯金英更為此提前一年在六十四歲從政大銀行系退休，專心照顧夫婿，一直到梁國樹逝世之後，她才重回職場，出任金融研訓院董事長，並於二○○八年起在遠東集團董事長徐旭東邀請之下出任遠銀董事長。

侯金英在金融圈的學生很多，也經常可看到她溫情可愛的一面，尤其，她很喜歡送「動物」給學生，不同個性的學生會收到不同的動物。例如，前金管會主委黃天牧曾經獲贈一座琉璃獅，她的用意是要他作監理官要有威嚴；她也曾送前財長呂桔誠一隻小狗玩偶，鼓勵他要適時紓壓，另外一位已退休的董字輩人物也曾獲贈兩隻羊給予祝福。