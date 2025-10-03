2025安聯全球財富報告 台灣人均資產 亞洲第二

安聯集團（Allianz）昨（3）日公布《2025安聯全球財富報告》顯示，台灣以高達16.7萬歐元的人均金融資產淨值在全球最富有國家排名蟬聯亞洲第二、僅次於新加坡並大幅領先日本；家戶總金融資產則持續雙位數成長，動能歸功於「證券」繳出兩位數成長，反映台灣股市強勁表現。

安聯集團連續16年發布《安聯全球財富報告》。2024年全球經濟穩健成長，全球家庭金融資產表現豐碩，台灣亦不遑多讓。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran昨指出，台灣以高達167,530歐元的人均金融資產淨值，再次成為亞洲第二富裕經濟體，大幅領先日本。

台灣家戶的金融資產淨值成長12.4%，達3.9兆歐元，至於人均金融資產淨值在國際排名第五，前四名依序為美國、瑞士、新加坡、丹麥。日本以9.1萬歐元排第12，前20名中僅三個亞洲國家。

另2024年台灣家戶的金融資產總額勁升11.9%至4.7兆歐元，表現同樣亮眼。成長動能歸功於資產類別的「證券」，繳出亮眼的兩位數成長，反映台灣股市強勁表現，並已取代壽險和退休基金，成為台灣家戶資產組合中僅次於存款的第二大資產類別。

然而，壽險與退休金的成長速度為四大資產中最慢僅4.3%，主要受到壽險準備金制度變動影響，占比降至25%。同時，總負債在房貸推動下增加9.6%，債務與GDP比率持續高於90%。不過總金融資產占GDP比率達630%，相較面臨高債務比的韓國、泰國，台灣展現穩健的財務基礎。